Grubasy muszą zapłacić podwójnie. Koniec z uprzywilejowaniem w imię poprawności politycznej

Koniec przychylnego traktowania grubasów. Amerykańska linia lotnicza Southwest Airlines nie będzie już oferować bezpłatnych dodatkowych miejsc dla osób z nadwagą.

Zmiana wejdzie w życie w styczniu 2026 roku. Tym samym zakończy się wieloletnia praktyka polegającą na udzielaniu bezpłatnych dodatkowych miejsc grubasom, którzy nie mieszczą się między podłokietnikami standardowego fotela. Tacy pasażerowie będą zobowiązani do zakupu dwóch biletów.

Osoby z nadwagą są oczywiście niepocieszone. Na łamach mediów wypłakuje się Corinne Fay, autorka newslettera Big Undies i przedstawicielka społeczności tzw. plus size. – Zdecydowanie chciało mi się płakać, bo to bardzo utrudni mi życie. Mówimy o różnicy między wydaniem 400 dolarów a 800 dolarów, a nawet więcej – ubolewa. Kobieta regularnie pokonuje trasę liczącą 3800 kilometrów, aby odwiedzić siostrę.

Darmowe drugie fotele przyznawano, bo w większości przypadków obawiano się burzy i oskarżeń o „dyskryminację społeczną”. Moda na poprawność polityczną jednak przemija, więc wraca prosta zasada – zajmujesz dwa miejsca, płacisz za dwa miejsca.

Southwest nie jest jedyną linią wprowadzającą całkiem logiczne zasady. Delta Airlines od lat wymaga pełnej opłaty za drugie miejsce, podobnie jak United Airlines, które zobowiązuje pasażerów do zakupu dodatkowego biletu w tej samej klasie cenowej. Spirit Airlines i Frontier mają identyczne regulacje – kto nie mieści się z opuszczonymi podłokietnikami, musi płacić podwójnie.

Na amerykańskim rynku już jedynie Alaska Airlines będzie oferować pewne ustępstwa. Grubasy na etapie rezerwacji muszą wykupić dwa miejsca, ale jeśli w samolocie będą wolne miejsce, to linia zwraca koszt drugiego biletu.