Wszystko pod Izrael?! Wolski alarmuje: Dawno nie widziałem tak chamsko ustawionego postępowania

- Reklama -

Jarosław Wolski, ekspert ds. obronności, oskarża Straż Graniczną o celowe ustawienie przetargu na systemy antydronowe pod jednego zagranicznego oferenta. Według niego parametry w specyfikacji wskazują jednoznacznie na izraelską firmę RADA Electronic Industries Ltd.

Jarosław Wolski w ostrym wpisie na platformie X zarzucił Straży Granicznej manipulację w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu systemów antydronowych. Ekspert twierdzi, że parametry zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SiWZ) zostały celowo dopasowane do rozwiązań jednej firmy.

„Kompilacja parametrów które wymagacie w SiWZ jednoznacznie wskazuje urządzenie izraelskiej firmy a mianowicie RADA Electronic Industries Ltd. która ma radary w paśmie 'S'” – napisał Wolski.

Wolski zwraca uwagę na specyficzne wymagania techniczne zawarte w przetargu. Jego zdaniem radary w paśmie „S”, które posiada izraelska firma, „do dronów nadają się tak sobie ale z przyczyn historycznych Żydzi akurat takowe mają i rozwijają”.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Ekspert sugeruje, że nie ma znaczenia, czy izraelska firma RADA Electronic Industries wystąpi w ofercie samodzielnie, czy w partnerstwie z włoską firmą Leonardo. „Czy rada RADA pójdzie w ofercie z Leonardo czy sama to już kwestia wtórna – niemniej celowo ustawiliście kompilację parametrów pod jednego wykonawcę” – stwierdził.

Wolski zachęca krajowych producentów do złożenia skargi do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). „Ja bym z tym szedł do KIO co serdecznie polecam wszystkim firmom które wycięliście z postępowania byle nie kupić czegoś z Polski” – napisał.

W swoim wpisie ekspert zwrócił się również bezpośrednio do ministra Kierwińskiego oraz całego resortu. „Czy ma Pan świadomość że Pana podwładni właśnie tak sterują postępowaniem żeby tylko jeden oferent mógł złożyć ofertę a w zasadzie żeby tylko izraelskie radary były podstawą systemu który chce zakupić Straż Graniczna?” – pyta.

„Dawno nie widziałem tak chamsko ustawionego postępowania” – ocenił Wolski.