Katastrofa F-16 w Radomiu. Będzie śledztwo

Autor: JA
Katastrofa F-16 w Radomiu. /Foto: Facebook (screen)
Śledztwo w sprawie wypadku w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow w Radomiu z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego prowadzi 8 Wydział do Spraw Wojskowych – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Dodał, że do sprawy delegowanych zostało trzech prokuratorów, których wspomogą prokuratorzy z lubelskiej prokuratury. Wyjaśnił też, że w czynności zaangażowana jest Żandarmeria Wojskowa z Poznania.

Prok. Skiba zaznaczył, że więcej informacji udzieli w piątek podczas popołudniowej konferencji, która odbędzie się w Radomiu.

Prokuratura Okręgowa przekazała na platformie X, że w związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Podkreślono, że na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16, pilot nie przeżył. Na miejsce katastrofy przyjechał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Źródło:nczas.info/PAP
