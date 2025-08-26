WIDEO
Napór agresywnych migrantów na polską granicę. Ranny żołnierz
WiadomościPolska

Napór agresywnych migrantów na polską granicę. Ranny żołnierz

-

Autor: MMP
Granica polsko-białoruska.
Granica polsko-białoruska. / Fot. PAP
W poniedziałek w okolicach miejscowości Czeremcha na Podlasiu doszło do incydentu, w wyniku którego ranny został polski żołnierz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat. Wynika z niego, że do obrażeń doszło, gdy wojskowy udaremniał „nielegalne przekroczenie granicy przez grupę agresywnych migrantów”.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 20.00. Jak czytamy w „komunikacie dotyczącym incydentu w operacji Bezpieczne Podlasie”, stało się to podczas „udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów”.

„Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego (żołnierz – przyp. red.) doznał urazu lewej ręki” – napisano.

Wojskowy trafił do szpitala w Białymstoku. Jego stan jest stabilny, nie ma zagrożenia życia.

Jak podano, czynności wyjaśniające na miejscu zdarzenia prowadzi Żandarmeria Wojskowa.

Dalsze informacje o incydencie przekazała PAP ppłk Magdalena Kościńska z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podała, w ręku żołnierza wybuchł granat hukowo-błyskowy.

– W trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia. Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego wybuchł granat hukowo-błyskowy i żołnierz doznał urazu lewej ręki – powiedziała Kościńska.

Dodała, że granaty hukowo-błyskowe są na wyposażeniu wojska i są to środki przymusu bezpośredniego.

Źródło:X/PAP
