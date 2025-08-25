Szariat kontra prawo państw europejskich. Postępy islamu w Austrii

- Reklama -

Wyrok austriackiego sądu podtrzymujący prywatny arbitraż, ale oparty na prawie szariatu wywołał burzliwą debatę w Wiedniu. Decyzja austriackiego sądu wywołała w ostatnich dniach w tym kraju nie tylko ożywione dyskusje, ale też zaostrzyła napięcia w koalicji rządowej.

Sprawa dotyczy sporu między dwoma przedsiębiorcami, którzy wspólnie zgodzili się na skorzystanie z prywatnego trybunału arbitrażowego. Arbitraż, zaakceptowany przez obie strony, został jednak oparty na prawie islamskim, czyli szariacie.

Jednak jeden z antagonistów, niezadowolony z arbitrażu, skierował sprawę do Sądu Publicznego w Wiedniu. Ten nie tylko sprawę przyjął, ale podtrzymał wyrok oparty na szariacie, orzekając, że nie narusza on podstawowych zasad prawa austriackiego.

Wywołało to natychmiast reakcje polityczne. Prawicowa FPÖ potępiła „równoległe islamskie życie społeczne” i wezwała do uchwalenia przepisów przeciwko uznawaniu prawa szariatu w dochodzeniach arbitrażowych.

Podobnie Yannick Shetty, lider frakcji parlamentarnej liberalnej z partii Neos, który powiedział, że „w Austrii to sędzia, a nie imam powinien decydować”. Lider centroprawicowej Partii Ludowej ÖVP obiecał z kolei, że rząd „definitywnie położy kres stosowaniu prawa szariatu ”, ale już Ministerstwo Sprawiedliwości zaapelowało o unikanie „pochopnych decyzji politycznych”.

Irmgard Griss, była prezes Sądu Najwyższego, podkreśliła, że w arbitrażu strony mają swobodę wyboru „właściwego prawa”, a „szariat nie ma ogólnego zastosowania w Austrii, ale tylko wtedy, gdy obie strony sporu uznają to za stosowne”. Gerhard Jarosch, były sędzia i prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Generalnych, stwierdził, że sytuacja jest ​​„absurdalna”, ale jednak zgodna z prawem.

