Sekcja zwłok Soyki. "Biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci".
Polska

Sekcja zwłok Soyki. „Biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci”. Wiadomo, co dalej

-

Autor: MMP
Stanisław Soyka nie żyje.
Stanisław Soyka nie żyje. / Fot. PAP
Konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, aby ustalić przyczyny śmierci Stanisława Soyki – poinformowała w poniedziałek prokuratura. Artysta zmarł w czwartek w wieku 66 lat.

Zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński powiedział, że w poniedziałek w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok Stanisława Soyki.

– Z uwagi na to, że biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, będą zlecone dalsze badania. Pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych – wyjaśnił prokurator.

– Co do przyczyny zgonu, to będziemy mogli się wypowiedzieć mniej więcej za miesiąc. Tak przewidujemy, jeżeliby biegli przeprowadzili badania uzupełniające – dodał.

Podkreślił jednocześnie, że na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. – Na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działania osób trzecich – dodał Kopczyński.

Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Śledztwo w sprawie śmierci muzyka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.

Źródło:PAP/dziennik.pl
