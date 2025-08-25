WIDEO
Kibice żużlowi dołączają do piłkarskich. „P***ć morderców z Izraela” [FOTO]

-

Autor: KM
Strefa Gazy. Palestyńczycy, doprowadzeni na skraj śmierci głodowej przez Izrael, zbierają się w punkcie dystrybucji pomocy.
Strefa Gazy. Palestyńczycy, doprowadzeni na skraj śmierci głodowej przez Izrael, zbierają się w punkcie dystrybucji pomocy. / Fot. PAP/Abaca
Polscy kibice coraz częściej wywieszają banery uderzające w Izrael za dokonywane przez nich ludobójstwo w Strefie Gazy. Do fanów piłkarskich dołączyli żużlowi.

W niedzielę podczas meczu PGE Ekstraligi między Włókniarzem Częstochowa a Stalą Gorzów sektor gości ozdobił wymowny transparent.

„P***ć morderców z Izraela” – tak brzmiało hasło na banerze, który kibice z Gorzowa trzymali na płocie.

To kolejny przypadek, gdy kibice stanowczo reagują na działania Izraela na Bliskim Wschodzie. Na początku sierpnia kibice piłkarskiego Rakowa Częstochowa na mecz z izraelskim Maccabi Hajfa przygotowali transparent z napisem „Izrael morduje, a świat milczy”.

Odpowiedź izraelskich fanów i była skandaliczna. Na rewanżowym spotkaniu w Tel Awiwie wywiesili baner z hasłem „Mordercy od 1939 roku”, sugerując udział Polaków w zbrodniach nazistowskich podczas II wojny światowej. Ta prowokacja spotkała się z ostrą reakcją niemal wszystkich w Polsce.

Fala oburzenia przeniosła się na inne polskie stadiony. W Radomiu kibice wywiesili transparent z napisem „Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali Żydów podczas II Wojny Światowej”. W Zabrzu kibice Górnika obwieścili hasło: „Nasi przodkowie ginęli, by Żydów ratować. Zaczynamy tego żałować”.

