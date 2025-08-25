Holandia wstrząśnięta morderstwem 17-latki. Sprawca mieszkał w ośrodku dla azylantów [VIDEO]

- Reklama -

Brutalne zabójstwo 17-letniej Lisy wstrząsnęło Holandią. Aresztowany 22-latek jest także podejrzany o dwa inne przestępstwa seksualne w Amsterdamie. Policja nie zdradza jego narodowości, ale wiadomo, że mieszkał w ośrodku dla azylantów.

Policja potwierdziła, że nastolatka została zaatakowana w nocy z 19 na 20 sierpnia na trasie rowerowej z Amsterdamu do rodzinnego Abcoude. Nastolatka wracała do domu rowerem po spotkaniu ze znajomymi.

Według śledczych Lisa została napadnięta przez mężczyznę jadącego również na rowerze. Zdołała jeszcze zadzwonić pod numer alarmowy i poinformować, że ktoś ją śledzi. Funkcjonariusze namierzyli telefon komórkowy dziewczyny i ruszyli w tamtą okolicę. Niestety, po dotarciu na miejsce znaleźli 17-latkę martwą w rowie. Miała liczne rany kłute i cięte, w tym w okolicach szyi.

Zatrzymany 22-latek został powiązany także z dwoma wcześniejszymi przestępstwami w stolicy: próbą napaści seksualnej z 10 sierpnia i brutalnym gwałtem tydzień później, oboma w amsterdamskiej dzielnicy Weesperzijde. Podejrzany nie był formalnie zameldowany w ośrodku dla uchodźców w Amsterdam-Zuidoost, gdzie został ujęty, lecz mieszkał tam „nielegalnie” w pokoju znajomego.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Dochodzenie prowadzi zespół liczący ponad 100 policjantów. Funkcjonariusze analizują setki godzin nagrań z kamer i proszą o zgłaszanie się świadków. Do tej pory napłynęło blisko 200 zgłoszeń. Władze apelują do osób, które jechały feralnej nocy trasą w Duivendrechcie, by przekazały nagrania z kamer samochodowych.

Brutalne morderstwo 17-latki wywołało wielką konsternację w Holandii. Na miejscu zbrodni składane są kwiaty. Burmistrz Amsterdamu Femke Halsema nazwała falę przemocy „hańbą dla społeczeństwa”. Zapowiedziała dodatkowe środki, w tym monitoring i poprawę oświetlenia tras rowerowych. „Każda kobieta powinna czuć się bezpieczna, gdy wraca do domu. To, co powinno być oczywistością, niestety nią nie jest” – mówiła.

Mainstream wciąż zdaje się nie zdiagnozował jednak sedna problemu. W Holandii coraz częściej słychać jednak głosy nawołujące do masowej deportacji nielegalnych imigrantów. Być może niebawem głos ten pojawi się także w mainstreamie.