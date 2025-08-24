Prezydent Nawrocki szachuje rząd Tuska. O tym chce rozmawiać

- Reklama -

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 27 sierpnia 2025 r. Przedmiotem obrad Rady Gabinetowej będzie omówienie kilku ważnych problemów, a wyznaczone tematy mogą być przedmiotem znacznych rozbieżności pomiędzy ekipami Prezydenta i Premiera.

Posiedzenie Rady będzie ciekawym egzaminem dla kohabitacji, a wybrane tematy pokazują, że Prezydent zamierza iść po wyborach „za ciosem” i rządowej ekipie Koalicji 13 grudnia nie „odpuści”.

Podstawowym tematem posiedzenia ma być stan budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych; przede wszystkim w kontekście „postępów i planów Rady Ministrów dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych”.

Kancelaria Prezydenta wymienia tu wprost budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowę elektrowni jądrowych. Kolejny trudny temat dla premiera Donalda Tuska to plany działań rządu „mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej”.

Ten temat dotyczy umowy handlowej Unia Europejska–Mercosur, ale także porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą „Ochrona polskiej wsi” i zgłosił m.in. inicjatywę „TAK! dla CPK”. Tematy obrad Rady Gabinetowej, którą tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta, to pewna konsekwencja tych działań.

Ośrodek prezydencki twierdzi, że zgłoszone inicjatywy przez Karola Nawrockiego jak m.in. zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, czy powrót do pełnej koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego są „rzetelnie wyliczone” i mają oparcie budżetowe. W najbliższą środę zapowiada się więc „przeciąganie liny” pomiędzy dwoma ośrodkami władzy, ale można założyć, że nic konstruktywnego z tego się raczej nie urodzi.

