Jeden Polak powie tak, drugi nie. Oto, jak oceniono pierwsze decyzje prezydenta [SONDAŻ]

- Reklama -

Polacy są podzieleni w kwestii ocen pierwszych działań prezydenta Karola Nawrockiego. Przeważają jednak umiarkowani zwolennicy. Zdecydowanych zwolenników i przeciwników nowy prezydent ma właściwie po równo.

„Jak oceniasz pierwsze decyzje Karola Nawrockiego (np. ustawę o CPK)?” – zapytano badanych w sondażu Pollster.

Jak się okazuje, prezydent ma sporo zwolenników w swoich pierwszych decyzjach. Pozytywną ocenę wystawiło 41 proc. badanych.

Negatywną odpowiedź wybrało 30 proc. ankietowanych. Aż 29 proc. nie miało zdania na temat decyzji prezydenta Nawrockiego.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

„Zdecydowanie dobrze” działania prezydenta oceniło 19 proc. badanych. Natomiast 22 proc. wybrało opcję „raczej dobrze”.

„Zdecydowanie źle” oceniło Nawrockiego tyle samo, co zdecydowanych zwolenników – 19 proc.. Natomiast 11 proc. oceniło „raczej źle” pierwsze decyzje prezydenta.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 9–11 sierpnia 2025 r. metodą CAWI, na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

„Po objęciu przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta, do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw. 8 sierpnia na stronie sejmowej opublikowano projekt ustawy o CPK, który zakłada m.in. ukończenie budowy lotniska pod Baranowem do grudnia 2031 r., a także rozwój linii kolejowych. Projekt przewiduje również zamknięcie stołecznego Lotniska Chopina do końca 2032 r.” – przypomina se.pl.

11 sierpnia do Sejmu trafiły kolejne dwa projekty ustaw: Zerowy PIT do 140 tys. zł dochodu dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci i projekt wydłużający zakaz sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych o 10 lat.

„Wszystkie projekty zostały skierowane do opiniowania i konsultacji społecznych. W przypadku ustawy o CPK konsultacje potrwają do 10 września, a w pozostałych przypadkach — do 11 września” – czytamy.