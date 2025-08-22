Jeden Polak powie tak, drugi nie. Oto, jak oceniono pierwsze decyzje prezydenta [SONDAŻ]

Polacy są podzieleni w kwestii ocen pierwszych działań prezydenta Karola Nawrockiego. Przeważają jednak umiarkowani zwolennicy. Zdecydowanych zwolenników i przeciwników nowy prezydent ma właściwie po równo.
„Jak oceniasz pierwsze decyzje Karola Nawrockiego (np. ustawę o CPK)?” – zapytano badanych w sondażu Pollster.
Jak się okazuje, prezydent ma sporo zwolenników w swoich pierwszych decyzjach. Pozytywną ocenę wystawiło 41 proc. badanych.
Negatywną odpowiedź wybrało 30 proc. ankietowanych. Aż 29 proc. nie miało zdania na temat decyzji prezydenta Nawrockiego.
„Zdecydowanie dobrze” działania prezydenta oceniło 19 proc. badanych. Natomiast 22 proc. wybrało opcję „raczej dobrze”.
„Zdecydowanie źle” oceniło Nawrockiego tyle samo, co zdecydowanych zwolenników – 19 proc.. Natomiast 11 proc. oceniło „raczej źle” pierwsze decyzje prezydenta.
Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 9–11 sierpnia 2025 r. metodą CAWI, na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
„Po objęciu przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta, do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw. 8 sierpnia na stronie sejmowej opublikowano projekt ustawy o CPK, który zakłada m.in. ukończenie budowy lotniska pod Baranowem do grudnia 2031 r., a także rozwój linii kolejowych. Projekt przewiduje również zamknięcie stołecznego Lotniska Chopina do końca 2032 r.” – przypomina se.pl.
11 sierpnia do Sejmu trafiły kolejne dwa projekty ustaw: Zerowy PIT do 140 tys. zł dochodu dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci i projekt wydłużający zakaz sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych o 10 lat.
„Wszystkie projekty zostały skierowane do opiniowania i konsultacji społecznych. W przypadku ustawy o CPK konsultacje potrwają do 10 września, a w pozostałych przypadkach — do 11 września” – czytamy.