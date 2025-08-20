WIDEO
Wiadomo, co eksplodowało pod Osinami. To wabik

Autor: JA
Ogień w lesie. Zdjęcie ilustracyjne. /Foto: Pixabay
Ogień w lesie. Zdjęcie ilustracyjne. /Foto: Pixabay
Obiekt, który spadł i eksplodował pod Osinami w woj. lubelskim, to dron wojskowy, ale pozbawiony głowicy bojowej, najprawdopodobniej tzw. wabik – przekazało w środę PAP źródło zbliżone do resortu obrony.

Nieznany obiekt spadł i eksplodował na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP w źródłach zbliżonych do MON, obiekt ten był dronem wojskowym, ale pozbawionym głowicy bojowej, zawierającym jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych.

Jak wskazano, dron był najprawdopodobniej tzw. wabikiem – czyli dronem, którego zadaniem jest angażowanie systemów obrony przeciwlotniczej i odciąganie ich „uwagi” od dronów stricte bojowych.

Źródło:nczas.info/PAP
