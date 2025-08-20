WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYEksplozja na Lubelszczyźnie. Nieoficjalnie mówi się o rosyjskim dronie. "Tak nasza obrona...
GŁÓWNYWiadomościPolska

Eksplozja na Lubelszczyźnie. Nieoficjalnie mówi się o rosyjskim dronie. „Tak nasza obrona przeciwlotnicza go złapała, że tu na polu wybuchł” [VIDEO]

-

Autor: MMP
Osiny Łuków eksplozja
Moment eksplozji. / Foto: screen X
- Reklama -

W nocy z wtorku na środę w Osinach w pow. łukowskim w pole kukurydzy spadł niezidentyfikowany obiekt. Doszło do eksplozji. Według nieoficjalnych informacji był to irański dron typu Shahed, używany przez Rosjan na Ukrainie.

Eksplozja spowodowała, że w kilku domach wybite zostały szyby. Nikt nie doznał obrażeń. Z relacji świadków, zebranych przez lokalny portal Łuków.tv wynika, że eksplozja była bardzo silna, porównywalna z wybuchem gazu. Jeden z mieszkańców mówił, że „cały dom się zatrząsł”.

Inny z mieszkańców wskazywał natomiast, że najpierw „mocno walnęło”, a później „mocno śmierdziało siarką”. – Z tego, co mi wiadomo, to prawdopodobnie walnął dron Shahed, czyli to jest irański dron, którego wypuszczają sobie Rosjanie. Taki 2m na 3m. No i tak nasza obrona przeciwlotnicza go złapała, że tu na polu wybuchł i najbliższym domostwom rozwaliło szyby – mówił.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Nieoficjalnie o dronie Shahed informuje również „Rzeczpospolita”. Z informacji, do których dotarł dziennik, wynika, że mogła być to eksplozja irańskiej bezzałogowej jednostki typu Shahed 131 lub 136 – w terminologii rosyjskiej Gierań-1 lub Gierań-2). Od 2023 r. Rosjanie rozpoczęli produkcję Shahed 136 z wykorzystaniem własnych elementów wyposażenia elektronicznego.

Tajemniczy obiekt spadł i eksplodował na Lubelszczyźnie. Jest komunikat wojska [VIDEO]

Policja zgłoszenie o eksplozji otrzymała około godz. 2.22. – W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe – sprecyzował asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji.

Służby ustalają, czym był niezidentyfikowany obiekt. Jak przekazała policja, czynności realizowane są pod nadzorem prokuratora; powiadomiono wojsko oraz właściwe służby. Według wstępnych ustaleń wojska w nocy z wtorku na środę nie doszło do żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. „Minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi” – podkreślono na profilu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych na portalu X.

W sieci pojawiło się nagranie z kamery we wsi Osiny, około 100 km od granicy z Ukrainą. Widać na nim moment eksplozji.

Źródło:Łuków.tv/rp.pl/PAP
Poprzedni artykuł
Ukraińcy deportowani z Polski. Byli „kurierami” nielegalnych imigrantów
Następny artykuł
W Osinach wybuchł dron? Kosiniak-Kamysz: „Każda wersja musi być brana pod uwagę”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU