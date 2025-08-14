Niemiec odpowie za znieważenie i uszkodzenie flag Polski

- Reklama -

Zarzut publicznego znieważenia flag Polski usłyszał 58-letni Niemiec Thomas S. Pod koniec lipca na moście granicznym w Słubicach (Lubuskie) zerwał on przyczepione do barierek flagi, kilka z nich wrzucił do rzeki, a pozostałe zostawił na moście – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

Obywatel Niemiec Thomas S. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i wyjaśnił, że w chwili zdarzenia był pijany i nie był w stanie wyjaśnić motywów swojego zachowania. Jednocześnie wyraził żal i skruchę.

Prokuratura przekazała, że podejrzany nie był dotychczas karany sądownie, nie pracuje i utrzymuje się ze świadczeń socjalnych.

Prokurator skieruje do sądu wniosek o ukaranie go bez rozprawy na uzgodniona karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, grzywnę w wysokości 2 tys. zł oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Artkuł art. 137 § 1 Kodeksu karnego za publiczne znieważenie symbolu państwowego przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo do roku jej pozbawienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słubicach. Do zajścia doszło 29 lipca br. Tego dnia ktoś zerwał przyczepione do barierek mostu łączącego Słubice z niemieckim Frankfurtem nad Odrą osiem flag Polski, a następnie niektóre wrzucił do rzeki, a pozostałe na ziemię.

Nad ustaleniem podejrzanego pracowali policjanci ze Słubic. 13 sierpnia zatrzymali Thomasa S. w jednym ze tamtejszych sklepów. W czwartek usłyszał on w prokuraturze zarzut i został zwolniony.

