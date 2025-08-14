WIDEO
Czy Polsce grozi wojna? [SONDAŻ]

Autor: MS
Wojna
Wojna. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pixabay
Sondaż Portalu Obronnego przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster pokazuje, że 26% Polaków obawia się wojny w ciągu najbliższych 5 lat, podczas gdy 49% uważa to za mało prawdopodobne.

– W mojej ocenie bezpośrednie zagrożenie pełnoskalową wojną wobec Polski w ciągu najbliższych dwóch, trzech, a nawet pięciu lat jest mało prawdopodobne. Może ono jednak dotyczyć naszych sojuszników, zwłaszcza krajów bałtyckich – ocenił w rozmowie z Portalem Obronnym, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były wiceszef Sztabu Generalnego Leon Komornicki.

Od początku 2025 roku eksperci i politycy alarmują o przygotowaniach Rosji do potencjalnego konfliktu z NATO. Inspektor generalny Bundeswehry, gen. Carsten Breuer, ostrzegł, że Rosja może być gotowa do wojny na dużą skalę do 2029 roku, wskazując na jej zbrojenia i militaryzację struktur na Zachód. Ukraiński wywiad ujawnił, że Rosja opracowała 15 scenariuszy wojennych do 2045 roku, z czego aż cztery dotyczą Polski.

Polski Szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła, wskazał, że do 2030 roku Rosja może osiągnąć potencjał do konfrontacji z NATO. Podkreślił konieczność nadrabiania wieloletnich zaniedbań w polskiej armii, szczególnie w zapasach amunicji 155 mm. Mocnym echem rozeszły się słowa amerykańskiego generała Alexusa Grynkewicha, dowódcy sił USA i NATO w Europie, który ostrzegł, że Rosja może być gotowa do ataku na Europę już w 2027 roku.

Instytut Badań Pollster na zlecenie Portalu Obronnego przeprowadził sondaż w dniach 9-11.08.2025 roku, w którym zapytał Polaków, czy Polsce grozi wojna w ciągu najbliższych 5 lat?

Według sondażu:

Zdecydowanie tak – odpowiedziało 7% badanych;
Raczej tak – 19%;
Raczej nie – 39%;
Zdecydowanie nie – 10%;
Nie wiem/ nie mam zdania – 25%.

źródło: se.pl

