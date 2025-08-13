WIDEO
WiadomościŚwiat

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. „Za jego wstawiennictwem błagajcie Boga”

Autor: RP
papiez leon xiv
Papież Leon XIV. Fot. PAP/Abaca
Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej wezwał Polaków do modlitwy o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny. Z powodu upałów audiencja z udziałem tysięcy osób nie odbyła się na placu Świętego Piotra, ale w watykańskiej auli i w bazylice.

– W przededniu liturgicznego wspomnienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego zachęcam was, abyście czerpali wzór z jego heroicznej postawy poświęcenia dla drugiego człowieka – powiedział Leon XIV, zwracając się do Polaków.

– Za jego wstawiennictwem błagajcie Boga o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny. Z serca wam błogosławię – dodał.

Z powodu ekstremalnych upałów audiencja odbyła się w dwóch miejscach: w watykańskiej Auli Pawła VI i w bazylice Świętego Piotra. Po wygłoszeniu katechezy w Auli Leon XIV oraz długim spotkaniu i rozmowach z wieloma wiernymi papież udał się do bazyliki, by pozdrowić zgromadzonych tam pielgrzymów.

Niektórzy mimo gorąca pozostali na placu Świętego Piotra.

W środę po południu papież uda się do podrzymskiej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie był już w lipcu.

W przypadającą w piątek uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Leon XIV odprawi mszę w parafii w tym miasteczku i spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W niedzielę będzie przewodniczyć mszy we wczesnochrześcijańskim sanktuarium Santa Maria della Rotonda w pobliskim Albano i zje obiad z około stu ubogimi, podopiecznymi Caritas. Do Watykanu papież wróci 19 sierpnia.

Źródło:PAP
