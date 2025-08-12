WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaUWAGA! Mobilne laboratoria KAS ruszają w Polskę. Skarbówka będzie kontrolować...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

UWAGA! Mobilne laboratoria KAS ruszają w Polskę. Skarbówka będzie kontrolować…

-

Autor: MMP
Urząd skarbowy
Urząd skarbowy skontroluje i Ciebie! / Fot. DALL·E 3
- Reklama -

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza nowe procedury w swoich laboratoriach mobilnych. Od teraz osiem takich pojazdów będzie kontrolowało wyroby alkoholowe. Zarówno na drogach, w zakładach produkcyjnych, jak i magazynach czy w punkach gastronomicznych.

– Zakończono proces wdrożenia procedury w ośmiu laboratoriach mobilnych, która umożliwia identyfikację skażalników w alkoholu etylowym oraz wyrobach alkoholowych. Mobilne laboratoria będą mogły identyfikować próbki zawierające alkohol izopropylowy, metyloetyloketonal, octanu etylu, alkoholu tert-butylowy – wyjaśniła rzecznik prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej asp. Justyna Pasieczyńska.

Samochody laboratoryjne dla KAS wyposażone są w nowoczesny sprzęt, który pozwala na badanie najważniejszych parametrów ropy naftowej, biopaliw i biokomponentów.

Ich wyposażenie pozwala również na badanie próbek alkoholu etylowego.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Rusza kampania wyborcza. Partia Orbana w opozycji?
Następny artykuł
Pogoda w Polsce będzie piękna. Nawet 32 stopnie [PROGNOZA]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU