UWAGA! Mobilne laboratoria KAS ruszają w Polskę. Skarbówka będzie kontrolować…

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza nowe procedury w swoich laboratoriach mobilnych. Od teraz osiem takich pojazdów będzie kontrolowało wyroby alkoholowe. Zarówno na drogach, w zakładach produkcyjnych, jak i magazynach czy w punkach gastronomicznych.

– Zakończono proces wdrożenia procedury w ośmiu laboratoriach mobilnych, która umożliwia identyfikację skażalników w alkoholu etylowym oraz wyrobach alkoholowych. Mobilne laboratoria będą mogły identyfikować próbki zawierające alkohol izopropylowy, metyloetyloketonal, octanu etylu, alkoholu tert-butylowy – wyjaśniła rzecznik prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej asp. Justyna Pasieczyńska.

Samochody laboratoryjne dla KAS wyposażone są w nowoczesny sprzęt, który pozwala na badanie najważniejszych parametrów ropy naftowej, biopaliw i biokomponentów.

Ich wyposażenie pozwala również na badanie próbek alkoholu etylowego.