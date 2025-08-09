Pierwsza zagraniczna wizyta Nawrockiego. Wiadomo, kiedy i gdzie poleci prezydent Polski

- Reklama -

Szef gabinetu prezydenta Polski Paweł Szefernaker poinformował w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Białego Domu. Prezydent wybierze się do Stanów Zjednoczonych na początku września.

Już w piątek Nawrocki zapowiedział, że właśnie do USA chciałby wybrać się na początku swej prezydentury. – Na samym początku chcę odwiedzić Waszyngton i Stany Zjednoczone. Myślę, że niebawem będziemy mogli nieco więcej powiedzieć na temat tej wizyty i tego spotkania – mówił prezydent.

Okazuje się, że Nawrocki otrzymał list gratulacyjny od prezydenta USA Donalda Trumpa, przy okazji którego amerykański przywódca zaprosił polskiego prezydenta do Białego Domu.

„W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA @realDonaldTrump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem!” – napisał na portalu X Szefernaker.

Jakie będą kolejne cele podróży nowego prezydenta? W piątek Nawrocki podkreślił, że zgodnie ze swoimi zapowiedziami z kampanii wyborczej, „w sposób symboliczny” chciałby odwiedzić Watykan i grób św. Jana Pawła II.