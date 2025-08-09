WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaPierwsza zagraniczna wizyta Nawrockiego. Wiadomo, kiedy i gdzie poleci prezydent Polski
TEMAT DNIAWiadomościPolitykaPolska

Pierwsza zagraniczna wizyta Nawrockiego. Wiadomo, kiedy i gdzie poleci prezydent Polski

-

Autor: RP
Prezydent Karol Nawrocki podczas przemówienia inauguracyjnego przed Zgromadzeniem Narodowym. Foto: PAP
Prezydent Karol Nawrocki podczas przemówienia inauguracyjnego przed Zgromadzeniem Narodowym. Foto: PAP
- Reklama -

Szef gabinetu prezydenta Polski Paweł Szefernaker poinformował w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Białego Domu. Prezydent wybierze się do Stanów Zjednoczonych na początku września.

Już w piątek Nawrocki zapowiedział, że właśnie do USA chciałby wybrać się na początku swej prezydentury. – Na samym początku chcę odwiedzić Waszyngton i Stany Zjednoczone. Myślę, że niebawem będziemy mogli nieco więcej powiedzieć na temat tej wizyty i tego spotkania – mówił prezydent.

Okazuje się, że Nawrocki otrzymał list gratulacyjny od prezydenta USA Donalda Trumpa, przy okazji którego amerykański przywódca zaprosił polskiego prezydenta do Białego Domu.

„W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA @realDonaldTrump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem!” – napisał na portalu X Szefernaker.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Jakie będą kolejne cele podróży nowego prezydenta? W piątek Nawrocki podkreślił, że zgodnie ze swoimi zapowiedziami z kampanii wyborczej, „w sposób symboliczny” chciałby odwiedzić Watykan i grób św. Jana Pawła II.

Poprzedni artykuł
Nie żyje co najmniej 25 żałobników. Wracali z ostatniego pożegnania
Następny artykuł
Grok szedł jak burza. W ostatnim starciu zaczął popełniać błędy

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU