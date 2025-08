Burza po pierwszym orędziu Nawrockiego. „Kampania parlamentarna rozpoczęła się!”

- Reklama -

W środę 6 sierpnia 2025 r. doszło do zaprzysiężenia nowego prezydenta Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym. W sieci pojawiły się komentarze po pierwszym orędziu głowy naszego państwa.

Tuż po złożeniu przysięgi prezydenckiej Nawrocki wygłosił swoje pierwsze orędzie prezydenckie. Padły w nim stanowcze deklaracje m.in. w sprawie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości.

– Polska musi wrócić na drogę praworządności. Dzisiaj Polska nie jest na drodze praworządności. Ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy, w którym artykuł 7. konstytucji mówiący, że organy władzy państwowej muszą działać na podstawie i w granicach prawa, jest niestety regularnie łamany – oświadczył.

Karol Nawrocki zwrócił się także do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. — Sędziowie są od tego, aby wydawać wyroki w imieniu RP, a władza sądownicza jest jedną z trzech władz w polskim systemie demokratycznym. Polskie prawodawstwo powstaje w parlamencie i musi zyskać akceptację prezydenta — mówi. Jak podkreślił, „sędziowie nie są bogami, tylko muszą służyć obywatelom”.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Szanowny panie premierze, panie ministrze sprawiedliwości, nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjno-prawny RP. Będę promował, awansował i nominował tych sędziów, który porządek konstytucyjno-prawny RP, zgodnie z Konstytucją i ustawami przyjętymi przez polski parlament i podpisanymi przez prezydenta, respektują. Tak wyobrażam sobie porządek prawny państwa polskiego – oświadczył.

Po prezydenckim orędziu w sieci pojawiły się komentarze. Głosy są mocno podzielone.

„Cóż, dobrze, że zakończyła się bezbarwna i bezsensowna prezydentura Andrzeja Dudy. Nowy prezydent, Karol Nawrocki, wydaje się być postacią z innej bajki. Czy uda mu się wyrwać z partyjnego potrzasku? Jak sądzicie?” – napisał na portalu X redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

Cóż, dobrze, że zakończyła się bezbarwna i bezsensowna prezydentura Andrzeja Dudy. Nowy prezydent, Karol Nawrocki, wydaje się być postacią z innej bajki. Czy uda mu się wyrwać z partyjnego potrzasku? Jak sądzicie? — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 6, 2025

„Niech Bóg błogosławi Polskę! Niech żyje Polska! Przebija się ten Nawrocki przez moje pokłady cynizmu” – przyznał w innym wpisie.

Niech Bóg błogosławi Polskę! Niech żyje Polska! Przebija się ten Nawrocki przez moje pokłady cynizmu. — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 6, 2025

Mniej entuzjastyczne nastawienie zaprezentował natomiast Łukasz Warzecha. „Ładny zabieg PKN z cytatami z różnych historycznych postaci z różnych obozów. Przy czym pamiętam, że PAD też miał na początku swojej pierwszej kadencji ładne wystąpienia. I co z tego wyszło?” – napisał na portalu X.

Ładny zabieg PKN z cytatami z różnych historycznych postaci z różnych obozów. Przy czym pamiętam, że PAD też miał na początku swojej pierwszej kadencjci ładne wystąpienia. I co z tego wyszło? — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) August 6, 2025

„Pan Kaczyński zmuszony do oklaskiwania cytatu z niecierpianego przez siebie Dmowskiego. Zabawne” – dodał publicysta.

Pan Kaczyński zmuszony do oklaskiwania cytatu z niecierpianego przez siebie Dmowskiego. Zabawne. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) August 6, 2025

„Bardzo ciekawe zapowiedzi PKN (nie mylić z Polskim Koncernem Naftowym – który już się tak zresztą nie nazywa) dotyczące sytuacji w sądownictwie: nie będzie nominacji dla sędziów awanturników – słusznie, oby to dotyczyło obu stron. Plus rada, która ma się zająć wypracowaniem rozwiązania – oby to nie był tylko teatr” – napisał, odnosząc się do zapowiedzi zawartych w pierwszym orędziu Nawrockiego.

Bardzo ciekawe zapowiedzi PKN (nie mylić z Polskim Koncernem Naftowym – który już się tak zresztą nie nazywa) dotyczące sytuacji w sądownictwie: nie będzie nominacji dla sędziów awanturników – słusznie, oby to dotyczyło obu stron. Plus rada, która ma się zająć wypracowaniem… — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) August 6, 2025

W krótkim wpisie nową sytuację polityczną skomentował Rafał Ziemkiewicz. „Prezydent wam, tuskowe hajduki, po chrześcijańsku wybaczył. Pięknie.

Ale u mnie nadal macie przej****e” – stwierdził.

Prezydent wam, tuskowe hajduki, po chrześcijańsku wybaczył. Pięknie.

Ale u mnie nadal macie przejebane. — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) August 6, 2025

„Ale orka” – skwitował krótko jeden z kontrkandydatów Nawrockiego w I turze i dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Ale orka. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) August 6, 2025

Głos zabrała także europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. „Żałosny spektakl podskakującego z nogi na nogę Nawrockiego i rozkrzyczanego PiS. Ten człowiek nie widzi prawdziwych zagrożeń. Zero wizji nowoczesnego państwa. Hipokryzja o praworządności i konstytucji. Wszystko polane bogoojczyźnianym sosem. I na koniec kibolski wrzask!” – grzmiała.

Żałosny spektakl podskakującego z nogi na nogę Nawrockiego i rozkrzyczanego PiS. Ten człowiek nie widzi prawdziwych zagrożeń. Zero wizji nowoczesnego państwa. Hipokryzja o praworządności i konstytucji. Wszystko polane bogoojczyźnianym sosem. I na koniec kibolski wrzask! — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) August 6, 2025

„Powodzenia, sukcesów, niepodległości. Obowiązkiem Polaka, który ma obowiązki polskie, jest zatrzymać tęczowe wariactwo w edukacji, doprowadzić sprawę Wołynia do końca oraz przeciwstawić się antypolskiej polityce rządu JE Donalda Tuska. Tego życzę JE Karolowi Nawrockiemu” – napisał z kolei Janusz Korwin-Mikke.

Powodzenia, sukcesów, niepodległości. Obowiązkiem Polaka, który ma obowiązki polskie, jest zatrzymać tęczowe wariactwo w edukacji, doprowadzić sprawę Wołynia do końca oraz przeciwstawić się antypolskiej polityce rządu JE Donalda Tuska. Tego życzę JE Karolowi Nawrockiemu. — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) August 6, 2025

„Prezydent Karol Nawrocki wygłasza orędzie w Sejmie. Mocne, antyrządowe wystąpienie. Nie potrzebuje kartki, słychać, że niechęć do ekipy Donalda Tuska ma głęboko w sobie. Kampania parlamentarna rozpoczęła się!” – podsumował dziennikarz Jacek Nizinkiewicz.