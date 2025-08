Kaczyński powiedział to o żonie Sikorskiego. Szef MSZ: „Atakuje, puszczając oko do antysemitów” [VIDEO]

- Reklama -

Podczas spotkania z sympatykami na Śląsku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nawiązał do Anne Applebaum, żony ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Szef MSZ odpowiedział.

W sobotę 3 sierpnia Jarosław Kaczyński pojawił się w Zabrzu. Podczas spotkania z sympatykami prezes PiS stwierdził, że w Platformie Obywatelskiej widoczne są „pewne objawy kryzysu”, a także „poszukiwania” rozwiązań, by z niego wyjść. Zdaniem Kaczyńskiego „Polska idzie w prawo”.

– Wobec tego oni być może też będą próbowali udawać, podkreślam to słowo: udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski – grzmiał Kaczyński.

Nie zabrakło też odniesień do żony Sikorskiego Anne Applebaum. – On przecież w tej chwili działa w ten sposób, że jego małżonka – wiecie, kim jest – pisze książkę „Matka Polka” – dodał, co publiczność zareagowała śmiechem.

– On też wygłasza różne takie, powiedzmy sobie, niejednoznaczne z punktu widzenia centrolewicy czy lewicy, tym bardziej skrajnej lewicy – bo oni przecież są w istocie partią skrajnej lewicy – sądy i to może wskazywać na to, że sprawa będzie szła w tę stronę – twierdził Kaczyński.

Do słów prezesa PiS na temat Anne Applebaum odniósł się na portalu X Sikorski. „Kiedyś za sposób sprawowania urzędu ministra obrony w swoim rządzie całował mnie po rękach, a Anne Applebaum wychwalał za «Gułag» i nie tylko. A teraz ją atakuje, puszczając oko do antysemitów. Nie pamiętam podobnych insynuacji wobec pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda” – skwitował szef polskiej dyplomacji.