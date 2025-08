Ukraińcy zaatakowali w Rosji. Pożar na popularnym lotnisku. Moskwa odpowiedziała [VIDEO]

- Reklama -

Władze Kraju Krasnodarskiego, w którym leży Soczi poinformowały w niedzielę, że z powodu ukraińskiego ataku dronowego płonie magazyn paliwa na miejscowym lotnisku. Ukraińskie drony atakowały też cele w Woroneżu, niespełna 500 km na południe od Moskwy.

Agencja Reutera przekazała powołując się na internetowy wpis gubernatora Kraju Krasnodarskiego Wieniamina Kondratiewa, że w akcji gaszenia pożaru uczestniczy ponad 120 strażaków.

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) przekazała zarazem, że w trosce o bezpieczeństwo pasażerów wstrzymano połączenia z Soczi. Na razie brak informacji, na jak długo lotnisko w Soczi pozostanie wyłączone.

Ukraiński atak na Woroneż wywołał pożary kilku domów i budynków użyteczności publicznej – poinformował natomiast gubernator obwodu woroneskiego Aleksander Gusiew.

Dodał, że obronie powietrznej udało się zniszczyć około 15 ukraińskich dronów nad całym regionem. Podkreślił też, że zagrożenie dalszymi atakami dronów pozostaje”.

Agencja Reutera poinformowała, że w nocy również wojska rosyjskie atakowały cele na terytorium Ukrainy, między innymi w Kijowie. Na razie brak bliższych informacji o możliwych ofiarach i zniszczeniach.

Last week, the Russian government banned gasoline exports to curb shortages and record prices. It didn’t stop price gains.

And now Ukraine is destroying the very refineries that make that gasoline.

Overnight, Sochi and Adler. pic.twitter.com/JUt9ov4vzY

— Kyiv Insider (@KyivInsider) August 3, 2025