Atak „globcio”. Australia pod grubą warstwą śniegu. Służby ratunkowe mają ręce pełne roboty [VIDEO]

Kilka miast we wschodniej Australii pokryło się najgrubszą od dekad warstwą śniegu, gdy w weekend w regionie szalała burza, powodując powodzie, unieruchamiając pojazdy i odcinając dopływ prądu do tysięcy domów – poinformowała w niedzielę agencja Reutera, powołując się na lokalne władze.

Stanowa służba ratownicza Nowej Południowej Walii poinformowała, że w sobotę w niektórych rejonach spodziewano się opadów ok. 50 cm śniegu, a w innych ponad 10 cm deszczu.

W niedzielę warunki nieco się poprawiały. Ratownicy podali, że interweniowali w ponad 1455 incydentach, a ponad 100 pojazdów utknęło z powodu śniegu.

W niektórych miejscach w północno-zachodniej części tego stanu spadły największe opady śniegu od 20 lat – poinformował nadawca stanowy Australian Broadcasting Corp. Dziennik „Sydney Morning Herald” dodał, że w rejonie sąsiedniego stanu Queensland spadł pierwszy śnieg od 10 lat.

Policja w Nowej Południowej Walii, najludniejszym stanie Australii, ogłosiła, że w sobotę wieczorem samochód osobowy utknął w wodzie, a pasażerka w wieku około 20 lat została porwana przez prąd. Poszukiwania są kontynuowane w niedzielę.

There was only a slim chance the timing would be right, and it was. Snow has fallen in Queensland. It was only a fraction of the incredible scenes over the border though, where grateful tourists were treated to a fairytale. https://t.co/VZ3A1cHvFd @LauraDymock #7NEWS pic.twitter.com/EVFUto2dhf

— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) August 2, 2025