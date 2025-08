Panika. Politycy PiS obrażają się jak panny na wydaniu. Kolejny poseł odmówił udziału w piwie z Mentzenem

- Reklama -

Zbigniew Bogucki to kolejny polityk PiS-u, który nie wytrzymał ciśnienia po słowach Sławomira Mentzena i wycofał się z udziału w piwie z liderem Konfederacji. Wcześniej podobną decyzję zakomunikował były minister Przemysław Czarnek.

Politycy PiS stanowczo zareagowali na komentarz Mentzena do obłudnej „deklaracji polskiej” zaprezentowanej przez Kaczyńskiego. – Od samego początku było widać, że ta deklaracja została tak skonstruowana, żebyśmy jej nie podpisali. Kaczyńskiemu chodziło o to, żeby wytyczyć linię podziału i pokazać, dlaczego się z nami nie zgadza – mówił Mentzen.

– Kaczyński do tej pory zniszczył i nie tylko politycznie, ale również fizycznie, psychicznie, każdego poprzedniego swojego koalicjanta. To jest polityczny gangster. Ten polityczny gangster teraz w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby PiS był w koalicji z silną Konfederacją czy jakimkolwiek innym silnym partnerem. On nie potrafi działać w koalicji z inną silną partią. Potrafi działać albo bez żadnej koalicji, albo z koalicjantami, którzy są na tyle słabi, że nie są w stanie w żadnej sprawie mu się przeciwstawić, a potem i tak będzie ich niszczył – dodawał lider Konfederacji.

W reakcji na to Czarnek, który miał pojawić się na piwie z Mentzenem 5 września w Rzeszowie, poprosił o wykreślenie z listy uczestników. „Po takich Pana wypowiedziach po prostu jest to niemożliwe” – napisał, odnosząc się do swego udziału w wydarzeniu.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Czytaj więcej: Awantura! Obrażony Czarnek odwołał udział w „Piwie z Mentzenem”. „Co za mięczak”

Teraz okazało się, że na lidera Konfederacji obraził się kolejny polityk PiS-u. Swój udział w wydarzeniu odwołał Bogucki, który miał pojawić się 19 września w Szczecinie.

„Panie @SlawomirMentzen na krótkim urlopie z rodziną chciałem na chwilę oderwać się od politycznego zgiełku, ale niestety dzisiaj zobaczyłem Pana amok oskarżeń wobec @OficjalnyJK. Nawarzył Pan piwa niestrawnego dla człowieka kulturalnego, więc niech Pan je teraz pije sam beze mnie” – napisał na portalu X.

„PS. Jest już jeden facet, który od lat takie mocno niestrawne piwo warzy i w nim gustuje, nazywa się @donaldtusk. Nie warto go naśladować, ale warto przeprosić za swoje słowa” – dodał Bogucki.

Panie @SlawomirMentzen na krótkim urlopie z rodziną chciałem na chwilę oderwać się od politycznego zgiełku, ale niestety dzisiaj zobaczyłem Pana amok oskarżeń wobec @OficjalnyJK.

Nawarzył Pan piwa niestrawnego dla człowieka kulturalnego, więc niech Pan je teraz pije sam beze… — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) July 31, 2025

To nie pierwsze problemy z obsadą nowego sezonu spotkań przy piwie, które napotkał Mentzen. Wcześniej, pomimo wcześniejszej zgody, z udziału zrezygnowali politycy Platformy Obywatelskiej – Radosław Sikorski, Borys Budka i Krzysztof Kwiatkowski.

Do wpisu Boguckiego odniósł się sekretarz Konfederacji Krzysztof Rzońca. „Kolejny niepoważny aktor, grający w teatrze Tuska i Kaczyńskiego, właśnie dołączył do Sikorskiego, Budki, Kwiatkowskiego i Czarnka … Czym się Panowie od siebie różnicie?” – zapytał.