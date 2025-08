Ukraińcom wolno więcej. Krzyczeli TO na meczu w Lublinie, a UEFA nie widzi problemu [FOTO+VIDEO]

- Reklama -

W trakcie meczu Dynama Kijów z Hamrun Spartans na Arenie Lublin doszło do skandalu. Pojawiły się ze strony ukraińskich kibiców banderowskie hasła. Gloryfikujący zbrodniczą ideologię trzymali przy tym transparent z napisem „dziękujemy Polsko”.

We wtorek odbył się mecz rewanżowy drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów na Arenie Lublin między Dynamem Kijów i Hamrun Spartans z Malty. Mecz zakończył się wynikiem 3:0.

Na stadionie było około 2 tys. kibiców.

„Wydarzenie miało także wymiar pozasportowy, bowiem Dynamo, z uwagi na sytuację wojenną na Ukrainie, rozgrywa swoje domowe mecze w Polsce. Arena Lublin pełni w tym sezonie funkcję ich tymczasowego stadionu w rozgrywkach europejskich” – podaje portal kresy.pl.

Podczas meczu pojawiły się banderowskie okrzyki. Ukraińcy krzyczeli „slawa Ukrainu, gierojam slawa”.

Okrzyk ten był pozdrowieniem używanym przez zbrodniczą OUN. Odpowiada ona za wymordowanie setek tysięcy Polaków podczas ukraińskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP.

Do 1943 roku okrzyk był łączony z nazistowskim pozdrowieniem z uniesieniem ręki. To tak, jakby ktoś krzyczał „hail Hitler”. Ukraiński okrzyk spopularyzowano podczas euromajdanu. Od 2018 roku zbrodnicze pozdrowienie jest oficjalnym pozdrowieniem ukraińskiej armii i policji.

Jednocześnie na bandach reklamowych wyświetlano komunikat „dziękuję Polsce za gościnę”, ozdobiony barwami państwowymi Ukrainy i Polski.

„Dynamo Kijów dziękuję Polsce i miastu Lublin za Gościnę” pic.twitter.com/tchbCZyned — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 29, 2025

Problem z banderowskimi okrzykami był już wcześniej. Zwracali na to uwagę narodowcy.

– W trakcie meczów doszło do scen, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Mianowicie kibice ukraińskiej drużyny niestety skandowali banderowskie pozdrowienia i co gorsze, w żaden sposób nie byli korygowani ani przez organizatora meczów, ani przez swój klub, ani przez spikera – mówił Radiu Lublin we wrześniu ubiegłego roku Paweł Król z Młodzieży Wszechpolskiej.

Arkadiusz Brozi z MOSiR-u w komunikacie przesłanym do Radia Lublin przekazał, że „mecze Dynama Kijów, które odbyły się na Arenie Lublin, organizowane były przez Dynamo Kijów i UEFA”.

„W protokołach UEFA nie odnotowano żadnych incydentów, także tych na tle narodowościowym” – napisano.