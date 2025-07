Prezydent Nawrocki. Już wiadomo, jaką ustawę dostanie pierwszą do podpisania

- Reklama -

Wkrótce Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta III. Wiadomo, jaka będzie pierwsza ustawa, którą dostanie do podpisania.

– Ustawa obniżająca ceny prądu trafi na biurko prezydenta Nawrockiego. 5 sierpnia będzie głosowana w Sejmie ustawa, która mrozi ceny energii na ostatni kwartał – powiedział w Radiu ZET minister energii Miłosz Motyka.

Dodał, że ustawa zawiera zapisy m.in. odblokowujące energetykę odnawialną.

– Na jesieni będziemy znać kalkulacje taryfowe firm energetycznych i myślę, że będzie to poniżej ceny taryfowej 622,8 zł. Już widzimy, że cena taryfowa, jaka powinna być złożona przez przedsiębiorstwa energetyczne, powinna być niższa niż ta, która dzisiaj jest w taryfie – mówił Motyka.

– Pan prezydent Nawrocki, który tyle mówił o tym, że należy tę cenę obniżyć, będzie miał do tego możliwość – podsumował.

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm pod koniec ubiegłego miesiąca. Przeszła proces legislacyjny w Senacie, gdzie zgłoszono do niej poprawki.

„Senat zaproponował m.in. zapisy, zgodnie z którymi z ustawy miałyby zniknąć przepisy zakazujące budowy turbin wiatrowych w wojskowych przestrzeniach powietrznych MCTR (wokół lotnisk wojskowych) i MRT (wydzielone korytarze do lotów na niskich wysokościach)” – podaje money.pl.

Kolejna poprawka wykreśliła przepis zakazujący budowy turbin wiatrowych bliżej, niż 500 metrów od granic obszaru Natura 2000. Miał on chronić ptaki i nietoperze.

„Zaproponowano też skreślenie zapisu zakazującego co do zasady budowy turbin wiatrowych w odległości 1H (wysokość wieży plus promień wirnika) od dróg krajowych. W innych poprawkach Senat dopuszcza odbudowę, rozbudowę, remont czy zmianę sposobu użytkowania na mieszkalny budynków znajdujących się w odległości mniejszej niż minimalna dopuszczalna odległość wiatraków od zabudowań, czyli 500 m” – czytamy.

Poprawki pozytywnie zaopiniowały sejmowe komisje do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz infrastruktury. Teraz ma zadecydować o nich Sejm.

Poza przepisami dotyczącymi budowy turbin, w ustawie wprowadzono zapis przedłużający na IV kwartał tego roku zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto.

„Nowelizacja znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m” – podaje redakcja.

– Głosowanie nad ustawą, zamrażającą ceny prądu na IV kwartał, odbędzie się w Sejmie 5 sierpnia – powiedział minister Miłosz Motyka.

Będzie to najpewniej pierwsza ustawa nowego prezydenta do podpisania.