Ona chce wykończyć Hołownię. Pokazała PRYWATNE wiadomości

Była poseł Polski 2050 Izabela Bodnar rozpoczęła operację przymilania się do Donalda Tuska i zatapiania Szymona Hołowni. Ujawniła właśnie prywatne wiadomości z zamkniętej grupy polityków ugrupowania Hołowni. To kolejny etap prania brudów w tej upadającej formacji.

Bodnar opublikowała na platformie X zrzuty ekranu wiadomości, które wcześniej zamieszczała w zamkniętej grupie polityków Polski 2050. Z treści wpisów wynika, że jeszcze przed odejściem z partii próbowała przekonać Hołownię do przeanalizowania potencjalnych nieprawidłowości w wynikach wyborów prezydenckich, jednak jej apele zostały zignorowane.

„Szymon, przecież nie mowa jest o skręcaniu wyborów, nie rozumiem dlaczego tak to nazywasz, a jedynie oczywistej weryfikacji tego, co się dokonało” – pisała Bodnar 27 czerwca w zamkniętej grupie. Poseł zapewniała, że nie chodziło jej o podważanie wyników wyborów, lecz o przeprowadzenie dokładnej analizy danych z ponad tysiąca komisji wyborczych wskazanych przez dr. Krzysztofa Kontka jako potencjalnie budzące wątpliwości.

Gros osób od początku wiedziało i wskazywało, że metodologia, dane podane przez Kontka są wzięte z najgłębszej czeluści odbytu, ale Bodnar wówczas jeszcze mocno wierzyła, że mają jakiekolwiek znaczenie.

Bodnar zapewnia, że nie nawoływała do działań niezgodnych z prawem, a jedynie apelowała o „czas na spokojne sprawdzenie” wskazanych nieprawidłowości.

„To było jak walenie głową w mur. Nie wiem, kto wmówił Szymonowi, że to oznacza 'zamach stanu’, ani kto mu dał prawo do jednoosobowego, definitywnego stwierdzenia, że wszystko było dobrze i demokratycznie” – twierdzi teraz Bodnar.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Hołownia na antenie Polsat News stwierdził, że był namawiany do „zamachu stanu”. Marszałek Sejmu sugerował, że niektórzy rozmówcy chcieli wpłynąć na opóźnienie zaprzysiężenia prezydenta elekta Karola Nawrockiego, jednak nie ujawnił tożsamości tych osób. Bodnar najwyraźniej wzięła te słowa do siebie.

To kolejne spięcie na linii Polska 2050 – Izabela Bodnar. Niedawno obie strony wyjaśnił były członek tego ugrupowania Aleksander Twardowski. Twierdzi, że w oświadczeniach wszyscy bardzo mijają się z rzeczywistością.

Jeszcze na kilka dni przed odejściem, apelowałam, prosiłam o czas na sprawdzenie nieprawidłowości w wyborach. Ale to było jak walenie głową w mur. Nie wiem, kto wmówił Szymonowi, że to oznacza „zamach stanu”, ani kto mu dał prawo do jednoosobowego, definitywnego stwierdzenia, że… pic.twitter.com/MksCQGWi1o

