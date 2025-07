Mentzen kontra Jaki. OSTRA awantura na X! „Nie należę do mafii ani sekty”

- Reklama -

Na platformie X doszło do ostrej wymiany zdań między europosłem PiS Patrykiem Jakim a liderem Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomirem Mentzenem. Jakiemu nie spodobała się reakcja Mentzena, który nie zamierza opowiadać się po żadnej ze stron POPiS-owego sporu.

W ostatnich dniach PiS przedstawił „deklarację polską”, skierowaną głównie do Konfederacji. Jedni odczytali to jako zaproszenie do koalicji poprzez szukanie wspólnych punktów programowych, inni widzieli w tym pewien rodzaj szantażu. Mentzen od razu dał do zrozumienia, że nie zgadza się na „deklarację” PiS-u.

Temat wciąż jednak żyje. Mentzen po raz kolejny odniósł się do działań PiS-u, tym razem zapowiedzi Kaczyńskiego dot. marszu przeciwko nielegalnej imigracji.

„PiS zapowiada marsz przeciwko nielegalnej imigracji. Nie dziwię się, że tylko przeciwko nielegalnej, bo za legalną to właśnie PiS odpowiada. A to właśnie legalna imigracja z państw odmiennych kulturowo jest teraz największym problemem!” – napisał w serwisie X.

Wpis ten wywołał skrajne reakcje, więc Mentzen dodał kolejny. „Gdy krytykuję Tuska, słyszę, że to dlatego, że jestem dogadany z PiS. Gdy krytykuję Kaczyńskiego, okazuje się, że chcę dogadać się z Tuskiem. A ja nie chcę być zależny od żadnego z nich. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Chcę, żeby w Polsce wreszcie coś się zmieniło, żeby po tylu latach rządów PiS i PO, wreszcie doszło do prawdziwej zmiany, żeby wreszcie skończył się ten chory układ dwóch 70 latków, którzy wzajemną nienawiścią, ze szkodą dla Polski, napędzają sobie od 20 lat wyborców” – zadeklarował prezes partii Nowa Nadzieja.

Takie stanowisko zdecydowanie nie spodobało się Jakiemu, który próbował zripostować jednego z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość.

„Jest zasadnicza różnica pomiędzy 'nie dogadam się z PiS’ jeśli to i tamo a dopuszczam możliwość dogadania się z Tuskiem. Bo to moim zdaniem nie jest 'prawdziwa zmiana’ tylko 'prawdziwa zdrada'” – stwierdził Jaki.

Mentzen nie pozostał dłużny, odpowiadając Jakiemu w charakterystyczny dla siebie sposób.

„Nic wam nie obiecywałem, więc nie mogę was zdradzić. A jeśli chodzi o Polskę, to sam najlepiej tłumaczyłeś, jak wasz premier za zgodą prezesa ją zdradził w Brukseli. Ja wam prezesa ani premiera nie wybierałem” – odparł Mentzen.

Ta odpowiedź jeszcze bardziej rozemocjonowała Jakiego, który nie mógł znieść szpilki wbitej w prezesa PiS.

„Z prezesa akurat Polska powinna być dumna i wyzywanie go od 'gangstera, mafii, sekty’ i generalnie gorzej niż Tuska jest, uważam, bardzo złe dla całej debaty publicznej” – napisał, nawiązując najpewniej do jednego z ostatnich materiałów Mentzena na YouTube, na którym Mentzen nazwał Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”.

Jaki zarzucił również Mentzenowi ucieczki retoryczne od kluczowego zagadnienia, jakim jest możliwość dogadania się Konfederacji z Tuskiem. „Ostrość ataku na PiS, znów większa od ataku na PO, kiedy przecież szukamy wspólnej deklaracji programowej, każe jednak stawiać pytanie jak wyżej. Po 'trzeciej drodze’ sądzę, że nikt nie chce mieć 'czwartej drogi'” – napisał europoseł PiS-u.