Uznański-Wiśniewski wcale nie poleciał w kosmos? Jakimowicz szokuje. „Dla mnie jest to dęte”

Jarosław Jakimowicz podał w wątpliwość lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Zdaniem aktora „jest to dęte”. Sam kosmonauta odpowiedział tym, którzy powątpiewają w to, czy faktycznie opuścił Ziemię.

Po wielokrotnym przekładaniu, pod koniec czerwca Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał w kosmos na ISS. Jednak nie wszyscy są przekonani, czy kosmonauta faktycznie opuścił Ziemię. Wątpliwości w tej sprawie zgłosił były gwiazdor reżymowej TVP Info z czasów rządów PiS.

– Pomyślcie, jak szybko poleciał, jak wrócił. Popatrzcie, ile tam się leci, jak się wraca. Jest dużo filmików, ja nie jestem ani płaskoziemcą, ani coś, ale naprawdę jak się na to popatrzy i tak poskłada trochę do kupy… – powiedział na nagraniu Jakimowicz.

– Popatrzcie te jego transmisje, tego Sławosza w tej rakiecie, czy tam nie wiem, w czym on tam jest, nic tam się nie rusza, poza tym, co on chce, żeby się ruszało. Nic więcej nie lewituje, kable przyklejone, wszystko na stałe, jakieś tam chorągiewki mają z tyłu, nie fruwają, za to wszystko fruwa, nawet widelec z pierogami – rozważał dalej aktor.

– Dla mnie jest to dęte – podsumował.

W rozmowie z PAP, Uznański-Wiśniewski, został zapytany, co miałby do powiedzenia zwolennikom teorii spiskowych, do których jednocześnie zaliczono tych, którzy głoszą, że Ziemia jest płaska, jak i tych, którzy uważają, że wcale nie był w kosmosie.

– W kosmosie byłem, byłem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nie wiem, czy kogoś, kto nie chce być przekonany, jestem w stanie przekonać. Dyskusja wokół tego, jak wygląda dzisiejsza nauka i technologia, jest niesamowicie ważna, ale czasem (nauka) jest tak skomplikowana, że ciężko jest nam zrozumieć od początku do końca, jak ona działa. Natomiast ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby edukować, propagować naukę taką, jaka ona jest: obiektywną, taką, którą możemy zaobserwować i zmierzyć – odparł kosmonauta.

Uznański-Wiśniewski w kosmosie

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim – po Mirosławie Hermaszewskim – Polakiem w kosmosie i pierwszym obywatelem naszego kraju, który postawił stopę na pokładzie ISS. Misja Ax-4 z jego udziałem rozpoczęła się 25 czerwca. Poza Polakiem wzięli w niej udział: Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu oraz indyjski pilot Shubhanshu Shukla. 26 czerwca kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów zadokowała do ISS.

Na ISS, w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce (w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie) oraz były transmitowane w internecie. POLSA poinformowała, że priorytetowe cele misji IGNIS zostały wykonane w 100 proc.

Załoga Ax-4 spędziła na ISS 18 dni, a w kosmosie w sumie 20 dni (łącznie z podróżą na ISS i z ISS). Na Ziemię wróciła 15 lipca.