„Stop ludobójstwu”. Izraelscy turyści odprawieni z kwitkiem. Nie wpuszczono ich na grecką wyspę [VIDEO]

Izraelscy turyści nie zostali wpuszczeni na grecką wyspę Syros. W porcie, do którego zawinął ich statek wycieczkowy trwał bowiem protest przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy.

Około 300 osób protestowało we wtorek w porcie na greckiej wyspie Syros, trzymając transparenty z napisem „Stop ludobójstwu”, a także pokaźną flagę Palestyny. Skandowali także wymierzone w Izrael hasła – w pobliżu miejsca, gdzie cumował statek wycieczkowy Crown Iris z około 1600 izraelskimi turystami na pokładzie.

Właścicielem statku Crown Iris jest izraelska spółka Mano Cruise. Jednostka miała wyznaczony rejs na Cypr, ale turyści mieli po drodze zwiedzić jeszcze wyspę Syros, wchodzącą w skład archipelagu Cykladów. Tak się jednak nie stało, ponieważ nie wypuszczono ich na brzeg.

Zarząd spółki będącej właścicielem statku wydał oświadczenie. „W związku z sytuacją w mieście Syros, zarząd Mano Cruise podjął decyzję o wypłynięciu do innego kurortu turystycznego” – czytamy.

„Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi odpoczywają i spędzają czas na statku w drodze do nowego miejsca” – dodano.

Według świadków, część izraelskich turystów na protest w porcie zareagowała machaniem izraelskimi flagami i skandowaniem proizraelskich haseł.

