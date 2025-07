Kłęby dymu nad Wrocławiem. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej [FOTO]

- Reklama -

We wtorek chwilę po południu wybuchł pożar w dawnym budynku kolejowym położonym w rejonie ulic Kościuszki i Krakowskiej we Wrocławiu. Do akcji gaśniczej zadysponowano 12 zastępów straży pożarnej.

Ogień pojawił się w dwukondygnacyjnym budynku z cegły, znajdującym się na terenie kolejowym tuż za galerią handlową ze sklepem Biedronka. Lokalizacja obejmuje okolice ulic Krakowskiej, Kościuszki i Na Niskich Łąkach.

Według informacji przekazanych przez Dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu, na miejsce zdarzenia zadysponowano 12 zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza rozpoczęła się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

Działania ratownicze utrudniają drewniane stropy znajdujące się między kondygnacjami budynku. Z tego powodu strażacy muszą stosować specjalne techniki gaszenia, co wydłuża czas trwania akcji.

Na miejsce zdarzenia wciąż dojeżdżają kolejne zastępy gaśnicze, które dowożą strażakom niezbędny sprzęt, w tym butle z powietrzem. Według prognoz służb, akcja gaśnicza będzie trwała jeszcze kilka godzin.

Wstępne ustalenia wskazują, że w opuszczonym budynku mogli przebywać bezdomni. Służby sprawdzają obecnie, czy w momencie wybuchu pożaru ktoś znajdował się wewnątrz budynku.