Prezydent skazany na noszenie elektronicznej bransoletki. Grozi mu 40 lat więzienia

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro otrzymał nakaz Sądu Najwyższego noszenia elektronicznej bransoletki. Decyzję taką wydał sędzia Alexandre de Moraes, który prowadzi proces przeciwko byłemu prezydentowi Brazylii pod zarzutem próby zamachu stanu.

Jair Bolsonaro został zobowiązany przez tego lewicowego sędziego Sądu Najwyższego do noszenia elektronicznej bransoletki od piątku 18 lipca. Sędzia oskarża go o podżeganie, wraz z synem Eduardo, do „wrogich działań” przeciwko Brazylii.

Agencje wskazują, że taka decyzja zapadła w momencie kryzysu dyplomatycznego między Brazylią a Stanami Zjednoczonymi. Obecny prezydent, lewak Lula Ignacio da Silva ostro krytykował Waszyngton.

Z kolei amerykański prezydent Donald Trump potępił prawnicze „polowanie na czarownice” w Brazylii i ataki na swojego prawicowego sojusznika. Prezydent USA zagroził też Brazylii dodatkowymi cłami w wysokości 50%, które mają obowiązywać już od sierpnia.

We wtorek, 15 lipca, brazylijska prokuratura zażądała skazania byłego prezydenta (2019-2022) za „zamach stanu” i rolę „przywódcy organizacji przestępczej”. Prokuratura obstawała przy teorii, że Bolsonaro i siedmiu jego ówczesnych współpracowników usiłowali zapewnić sobie „autorytarną władzę poprzez próby gwałtownego zakłócenia porządku demokratycznego”. Jak podano w komunikacie prasowym, Jairowi Bolsonaro grozi do 40 lat więzienia.

Los Jaira Bolsonaro leży w rękach sędziego Sądu Najwyższego Alexandre’a de Moraesa, któremu Waszyngton groził już sankcjami za orzeczenia przeciwko amerykańskim platformom społecznościowym.