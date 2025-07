Gwałtownie rośnie liczba samobójstw w izraelskiej armii. Oficjalne statystyki są zaniżone

- Reklama -

Izraelska armia odnotowuje gwałtowny wzrost liczby samobójstw wśród żołnierzy. W ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowano 10 takich przypadków – poinformował w piątek w radiu Kan Bet były żołnierz i aktywista na rzecz weteranów wojennych, Cachi Atedgi.

Oficjalne radio wojskowe przekazało w tym tygodniu, że od początku 2025 roku 18 żołnierzy popełniło samobójstwo. Dla porównania, w tym samym okresie w 2023 roku odnotowano 11 przypadków, a w 2024 roku – 9.

Według danych Sił Obronnych Izraela od ataku Hamasu 7 października 2023 roku do końca 2024 roku 28 żołnierzy odebrało sobie życie, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Atedgi zaznacza jednak, że oficjalne dane nie obejmują żołnierzy, którzy popełnili samobójstwo po zakończeniu służby czynnej. Samobójstwa weteranów nie są systematycznie monitorowane, co prowadzi do zaniżania oficjalnych statystyk. Aktywista podkreślił, że wedle jego wiedzy co dwa dni weteran wojenny odbiera sobie życie.

Armia Izraela wiąże wzrost liczby samobójstw z istotnym zwiększeniem liczby powołanych żołnierzy, w tym rezerwistów – od października 2023 roku powołano niemal 300 tysięcy osób. Większość żołnierzy samobójców z tego okresu należała do jednostek rezerwowych.

Przykładem jest 24-letni rezerwista Daniel Edri, który odebrał sobie życie przez samospalenie. Edri, pomimo zgłoszenia myśli samobójczych i żądania przyjęcia na oddział psychiatryczny, został odesłany ze szpitala do domu.

Atedgi, wypowiadając się dla wielu mediów, zwraca uwagę na trudności związane z biurokracją i opóźnieniami w systemie pomocy: „Zostałem ranny 30 lat temu, a dopiero trzy miesiące temu zostałem zakwalifikowany w systemie jako weteran”.

Wewnętrzne prognozy w armii wskazują na możliwy dalszy wzrost liczby samobójstw w kolejnych miesiącach, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki – podał serwis Kanału 7.

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy rannych zostało 19 tysięcy izraelskich żołnierzy, a ponad 10 tysięcy z nich zmaga się z zespołem stresu pourazowego i innymi problemami psychicznymi – poinformował na początku lipca departament rehabilitacji w ministerstwie obrony Izraela.