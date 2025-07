Ogromny pożar centrum handlowego. Kilkadziesiąt ofiar i rannych [VIDEO]

- Reklama -

Około 50 osób zginęło i odniosło obrażenia w pożarze, który ogarnął centrum handlowe w mieście Kut na wschodzie Iraku – poinformowały w czwartek lokalne władze, cytowane przez państwowe media irackie. Przyczyna pożaru nie została dotąd ustalona.

– Liczba ofiar, męczenników i rannych w tragicznym pożarze dużego centrum handlowego, który wybuchł w środę wieczorem, sięgnęła około 50 osób – poinformował gubernator Mohamed al-Mijahi, cytowany przez oficjalną agencją prasową INA.

Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazywały płomienie ogarniający pięciopiętrowy budynek w i akcję strażaków.

Przyczyna pożaru nie jest znana. Gubernator zapowiedział, że wstępne wyniki śledztwa zostaną ogłoszone w ciągu 48 godzin.

– Złożymy pozwy przeciwko właścicielowi budynku i centrum handlowego – oświadczył gubernator.

