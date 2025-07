Papież Leon XIV odprawił Mszę św. ad orientem. „Zachowajcie tradycje, nie osłabiajcie ich ze względu na wygodę” [FOTO]

- Reklama -

Papież Leon XIV odprawił Mszę świętą ad orientem, czyli przodem do ołtarza. „Jest to pierwszy znany przypadek, gdy papież Leon XIV publicznie odprawiał Mszę Świętą twarzą do ołtarza, a nie do ludu, jako Najwyższy Kapłan” – wskazuje lifesitenews.com.

Odprawianie Mszy świętej ad orientem (dosłownie „na wschód”, „ku wschodowi”) to nowa, posoborowa Msza święta, która odprawiana jest zgodnie z przepisami liturgicznymi ustanowionymi w jego trakcie. Oznacza ona odprawianie Mszy świętej przodem do ołtarza i tabernakulum, a nie do ludzi. Nie należy mylić jej z tzw. Mszą święta trydencką.

Widać to także po zdjęciach z wydarzenia. Papież ubrany jest w ornat posoborowy, a ułożenie świec wskazuje na nową Mszę.

Teoretycznie ad orientem to ciągle obowiązujący wedle przepisów kościelnych sposób odprawiania Mszy świętej. Sobór Watykański II zezwolił tylko w wyjątkowych okolicznościach na odprawianie Mszy świętych przodem do ludzi i w językach narodowych. Jednak z wyjątku czyni się wszędzie regułę, stąd wiele osób widząc kapłana odprawiającego Mszę świętą tyłem do ludzi może myśleć, że jest to Msza święta trydencka.

Mszę świętą ad orientem papież Leon XIV odprawił 15 lipca w Castel Gandolfo.

„Papież Leon XIV wyraził poparcie dla bardziej 'tradycyjnych’ form liturgii Kościoła wschodniego, które obejmują praktykę ad orientem. W przemówieniu do uczestników jubileuszu kościołów wschodnich papież Leon XIV uznał konieczność odzyskania 'poczucia tajemnicy’ dominującego w ich liturgiach” – wskazuje redakcja „Life Site News”.

– Bardzo potrzebujemy odzyskać poczucie tajemnicy, które wciąż żyje w waszych liturgiach, liturgiach, które angażują człowieka w całej jego pełni, które opiewają piękno zbawienia i budzą zachwyt nad tym, jak majestat Boga obejmuje naszą ludzką słabość – powiedział papież Leon XIV.

– Konieczne jest więc, abyście zachowali wasze tradycje, nie osłabiając ich, być może ze względu na praktyczność lub wygodę, aby nie uległy zepsuciu przez mentalność konsumpcjonizmu i utylitaryzmu – podkreślił.

LSN przypomina, że Franciszek „od czasu do czasu” odprawiał Mszę świętą ad orientem. Jednak część amerykańskich biskupów ograniczyło taki sposób odprawiania Mszy świętych, gdyż kojarzyły się z czasami sprzed Soboru Watykańskiego II. Te czasy są przez współczesnych – błędnie – oceniane, jako jakaś forma „gorszego Kościoła”.