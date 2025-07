Skandaliczna reakcja szefa MON. Kosiniak-Kamysz GRZMI po słowach Brauna. „Czas na reakcję służb”

- Reklama -

Skandaliczny wpis szefa ministerstwa obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicepremier w rządzie Donalda Tuska domaga się, by Grzegorzem Braunem zajęły się służby w związku ze słowami, które polski poseł do Parlamentu Europejskiego wypowiedział.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Braun był gościem red. Łukasza Jankowskiego w Radio Wnet, gdzie po słowach polityka o obozie Auschwitz przerwano wywiad. W poniedziałek poseł do PE był gościem Tomasza Sommera na Rumble, gdzie mógł wyjaśnić, co miał na myśli i powiedzieć to, czego nie dano mu powiedzieć na antenie rozgłośni.

– Historiografia Holokaustu, z punktu widzenia warsztatu historyczno-naukowego, jest, tak powiem grzecznie, dalece niezadowalająca – nie spełnia kryteriów tego warsztatu. Krytyka wewnętrzna, krytyka kontekstowa dokumentów kanonicznych, świadków, weryfikacja ich wiarygodności, a wreszcie materiał audio, foto, wideo – to wszystko prowadzi do bardzo prostego wniosku… Utrzymująca się jako kanoniczna teza o istnieniu systemu komór gazowych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, jest nieudokumentowana na tyle, żebym uznał ją za przekonującą – powiedział Braun w rozmowie z Sommerem.

Polityk w poniedziałek był również rozmówcą Jana Pospieszalskiego. Na pytanie, czy „twierdzi, że w obozie koncentracyjnym Auschwitz i Auschwitz-Birkenau nie było komór gazowych”, Braun odparł: „stwierdzam, że hipoteza ich istnienia, w tym i w szeregu innych miejsc, jest hipotezą wątłą, nie opartą na faktach zweryfikowanych zgodnie z zasadami warsztatu historyczno-naukowego”. – Dla mnie osobiście, ta hipoteza z biegiem lat jest coraz mniej przekonująca – dodał.

Do słów prezesa Konfederacji Korony Polskiej odniósł się wicepremier Kosiniak-Kamysz. Szef MON domaga się tego, by służby zajmowały się innym politykiem, ponieważ nie podoba mu się jego wypowiedź.

„Europoseł @GrzegorzBraun_ wypowiedział kolejne skandaliczne słowa, podważając istnienie komór gazowych w obozach zagłady. Wstyd i hańba. Czas na jednoznaczną, zdecydowaną reakcję służb. Dość kłamstw godzących w dobre imię Polski!” – napisał Kosiniak-Kamysz na portalu X.