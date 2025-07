Rząd zaczyna prace nad przedłużeniem uprzywilejowania Ukraińców

- Reklama -

Rząd, który we wtorek po południu rozpoczął posiedzenie, zajmie się m.in. projektem noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przedłużającym ochronę tymczasową do marca 2026 r. oraz propozycją zmiany w prawie karnym, która m.in. wzmacnia pozycję podejrzanego i oskarżonego w procesie karnym.

Przedłużenie przywilejów dla Ukraińców

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ma związek z decyzją wykonawczą Rady UE z czerwca zeszłego roku, która do 4 marca 2026 r. przedłużyła ochronę tymczasową udzielaną obywatelom tego państwa uciekającym przed wojną. Mechanizm tymczasowej ochrony uruchomiono 4 marca 2022 r.; osoby nią objęte korzystają z tych samych praw w całej UE – chodzi m.in. o: prawo pobytu, dostęp do rynku pracy i zakwaterowania, pomoc medyczną, pomoc społeczną oraz dostęp ukraińskich dzieci do edukacji na nasz koszt.

W projekcie doprecyzowuje się też lub zmienia niektóre przepisy ustawy. M.in. wykluczona zostaje możliwość nadawania uprawnień obywatelom Ukrainy, którzy krótkoterminowo przekraczają granicę na podstawie zezwolenia w ramach małego ruchu granicznego.

Zmiany w prawie karnym

Ministrowie zajmą się również dużą propozycją dużej nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego. Chodzi m.in. o zwiększone prawo do obrony na wszystkich etapach postępowania, w tym zagwarantowanie, że każdy podejrzany będzie miał dostęp do obrońcy przed pierwszym przesłuchaniem oraz zagwarantowaną poufność kontaktów.

Przepisy mają również ograniczyć nadmierne stosowanie tymczasowego aresztu, doprecyzować zasady dopuszczalności wykorzystania dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz kontroli i utrwalania treści rozmów, a także dopuścić karę dożywocia wyłącznie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie.

Prawo do wody pitnej

Ponadto rząd ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, którego celem jest poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Projekt zakłada m.in. zaostrzenie zasad monitoringu, a także wprowadza obowiązek oceny ryzyka przez dostawców wody na poszczególnych odcinkach systemu zaopatrzeniu w wodę.

Ministrowie mają też zająć się przepisami, które zakazują sprzedaży przez Internet szczególnie niebezpiecznych środków do fumigacji oraz wprowadzą obowiązek prowadzenia przez dystrybutorów ewidencji nabywców takich preparatów.

Zmiany w usługach zdrowotnych i ubezpieczeniowych

W porządku znalazł się też projekt noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, mający wprowadzić system Ewidencji Potencjału Świadczeniodawcy (EPS) – czyli system pozwalający na monitorowanie w czasie rzeczywistym danych takich jak zasób szpitalnych łóżek, czy poziom zgromadzonych zapasów krwi.

Ministrowie rozpatrzyć mają również projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wpisujący się działania deregulacyjne rządu. Jego celem jest przede wszystkim zniesienie obowiązku 5-letniego przechowywania przez przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych wysłanych elektronicznie do ZUS.

Rząd zająć ma się też przygotowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uchwałą ws. przyjęcia Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r., która zgodnie z opublikowanymi w zeszłym roku założeniami ma określić wyzwania rozwojowe kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.