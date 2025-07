Braun OSTRO podsumował prezydenturę Dudy. „Zdrajca stanu i sprzedawczyk polskiego interesu narodowego” [VIDEO]

- Reklama -

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun był gościem redaktora Łukasza Warzechy w programie „Warzecha Kontra” na kanale Super Ring. Prezes Konfederacji Korony Polskiej w ostrych słowach podsumował prezydenturę Andrzeja Dudy.

W nawiązaniu do polityki prezydenta Dudy na odcinku ukraińskim, Braun stwierdził, że ów jest zdrajcą. – To zdrajca. To po prostu zdrajca stanu i sprzedawczyk polskiego interesu narodowego – powiedział polski poseł do PE.

Redaktor Warzecha czy Braun nie obawia się kolejnej sprawy i tego, że będzie ścigany za zniesławienie głowy państwa. – Nie zaczynam mojego rozumowania od tego, jak tam może kota ogonem odwróci jakiś śledczy prokurator. Nie zaczynam od tego moich rozumowań, co o tym powiedzą inni – odparł niedawny kandydat na prezydenta Polski.

„Wyprzedał wszystko”

– Pan Andrzej Duda jest zdrajcą polskiej sprawy narodowej, polskich interesów, polskiej racji stanu. Wyprzedał wszystko co było do wyprzedania, na różnych kierunkach zresztą, ale w sposób szczególnie żałośnie spektakularny na kierunku ukraińskim – ocenił Braun.

– Kiedy się Andrzej Duda w ostatnich dniach po raz kolejny zresztą, ale chyba pierwszy raz tak otwarcie i publicznie, zgłasza jako chętny, by zostać premierem jakiegoś rządu jedności narodowej czy rządu fachowców po odwróceniu sojuszy i stworzeniu nowej większości parlamentarnej, to ja chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, że nosiciele odznaczeń przypinanych przez dziedziców rezunów banderowskich nie będą kandydatami na ministrów i premierów preferowanymi przez Konfederację Korony Polskiej – podkreślił.