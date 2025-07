41-letni Polak zabity przez kolumbijskiego nożownika. „Docierały sygnały o problemach”

- Reklama -

Burmistrz Nowego Czesław Woliński powiedział, że takiej tragedii, jak śmierć 41-latka, do której doszło w miniony weekend, ugodzonego nożem przez Kolumbijczyka, w mieście nie pamiętają. Obcokrajowcy z Ameryki Południowej pracują w miasteczku w zakładach mięsnych.

Miejscowi mówią, że do awantur już dochodziło, ale nikt nie spodziewał się takiego finału.

29-letni Kolumbijczyk podejrzewany o śmiertelne ugodzenie nożem 41-latka w Nowem (Kujawsko-Pomorskie) został w poniedziałek rano doprowadzony do prokuratury w Świeciu. Ma tam usłyszeć zarzuty. Łącznie do sprawy zatrzymano 13 osób – w tym 10 obcokrajowców.

Rzecznik prasowa świeckiej policji Joanna Tarkowska powiedziała, że po godz. 2.00 w niedzielę policjanci zostali wezwani do bójki między grupami mężczyzn. Doszło do niej przy jednym z lokali w Nowem k. Świecia. W trakcie szarpaniny ugodzony nożem został 41-letni Polak, mieszkaniec powiatu świeckiego, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Dwie inne osoby odniosły niegroźne obrażenia. Uczestnicy bójki próbowali uciec samochodem.

W poniedziałek w miasteczku życie toczy się normalnym trybem. Sklep papierniczy obok rynku jest otwarty, w kościele biją dzwony, a w punkcie z kebabem można zjeść – jak mówią miejscowi – najlepsze frytki w mieście.

Nikt jednak nie ma szczególnego apetytu na śniadania, bo Grześka w miejscowości wielu znało. Dziś na środku rynku, gdzie się wykrwawiał w niedzielę nad ranem, stoją znicze, a obok leży bluza. Nikt jej z tego miejsca nie zabrał. Czy to jego? Przechodnie nie wiedzą. Widać zielone ślady po substancji, która miała zamaskować krew.

Kolumbijczyków w miasteczku znają. Pracują w zakładach mięsnych. Tam z reporterem PAP nikt nie chce rozmawiać. W portierni proszą o zrozumienie. Już jakiś dziennikarz był i podobno także pocałował klamkę.

– Sprawę prowadzi prokuratura, ich pytajcie – powiedzieli w dyżurce.

Pani w sklepie firmowym rozmowna także nie jest. – Jakoś trzeba pracować, co mamy zrobić? – powiedziała.

W zakładzie zatrudnionych jest kilkaset osób. Burmistrz powiedział, że ponad 40 to obcokrajowcy. On nie słyszał, żeby wcześniej dochodziło do poważnych awantur. Miejscowi mówią jednak, że sprzeczki były dość częste. Latynosi mieszkali w hostelu nad restauracją, gdzie miała wywiązać się awantura.

– To Polacy ich często zaczepiali. Głównie pijaczki. Słowo do słowa i awantura gotowa – skomentował jeden z przechodniów. Jak było w niedzielę? Tego nie wie, ale podejrzewa, że podobnie.

W mieście był koncert, więc wielu ludzi było na rynku mimo późnej pory. Wszyscy trafiali do tej samej restauracji, bo tylko ona jest otwarta po północy.

– Jeden z naszych przedsiębiorców wynajmował im pokoje. Ci obcokrajowcy pracowali w Zakładach Mięsnych Nowe – powiedział burmistrz Woliński. Dodał, że w miejscowości nie pamiętają takiej tragedii.

– Mieszkańcy są negatywnie nastawieni, ale chyba się pan nie dziwi. Jak to się stało? Nie wiem. Trwa śledztwo. Jestem w stałym kontakcie z policją i próbuję tonować nastroje społeczne – dodał włodarz.

Nie wie, czy służby zatrzymały wszystkich Kolumbijczyków, bo było ich ponad 30, a komunikaty o aresztowaniu mówią o 10.

– W zakładach mięsnych pracują Kolumbijczycy, Ukraińcy i Gruzini. Do mnie nie docierały sygnały o problemach – przyznał burmistrz.

W niedzielę miasto nawiedzili pseudokibice. Chcieli wykrzyczeć, że dla imigrantów nie ma miejsca w lokalnej społeczności. Miejscowi przyznają jednak, że tajemnicą poliszynela jest zatrudnianie pracowników z zagranicy przez wielu przedsiębiorców. W Nowem, Osiu, Tucholi czy Świeciu. Ci z Ameryki Południowej mają renomę. Są sumienni i zaangażowani. Do tego tańsi niż Polacy.

Kogokolwiek na ulicach się zapyta o weekendową tragedię, ten o niej słyszał. W pięciotysięcznej społeczności wieści rozchodzą się szybko.

– Ratowali go, ale cios był precyzyjny. Potem tylko zasłonili ciało parawanem. Tutaj ludziom nad głowami latały butelki, ale żeby nóż kuchenny? O czym tu mówić, tu trzeba płakać – stwierdziła jedna z kobiet.

Niebo nad Nowem też w poniedziałek płacze po fali upałów. Ludzie czekali na deszcz, bo wszystko wokół marnieje, a poziom Wisły, która płynie obok, najniższy w historii. Takiego jeszcze nie było, tak jak takiej tragedii.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że do bójki początkowo doszło między innymi mężczyznami – nie byli to ani późniejsza ofiara, ani osoba podejrzewana o zadanie śmiertelnego ciosu.

Dodała, że policjanci i prokurator rejonowy w Świeciu ustalają wszystkie okoliczności sprawy, w tym to, jaką rolę odegrały poszczególne osoby i co było powodem zdarzenia. Zaznaczyła, że policjanci zabezpieczyli niebezpieczne narzędzie, którym został śmiertelnie ugodzony 41-letni Polak.

Po skontaktowaniu się ze Strażą Graniczną policjanci ustalili, że sześciu zatrzymanych Kolumbijczyków przebywa legalnie w Polsce, a jednemu z mężczyzn wydano nakaz opuszczenia kraju. Status ósmego Kolumbijczyka jest ustalany.