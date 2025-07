Dziennikarze TVN oskarżeni o zgwałcenie dwóch kobiet. Zostali nagrani telefonem komórkowym

- Reklama -

Katowicka prokuratura oskarżyła dwóch dziennikarzy TVN Turbo o zgwałcenie dwóch kobiet. Do przestępstwa miało dojść jesienią ubiegłego roku w jednym z mieszkań w Katowicach. Oskarżeni kategorycznie zaprzeczają zarzutom. Stacja zawiesiła z nimi współpracę.

Informację o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu potwierdziła w piątek PAP szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice Północ Joanna Sagan, która jednak poprosiła o przesłanie szczegółowych pytań pocztą elektroniczną; do chwili nadania tej depeszy PAP nie otrzymała na nie odpowiedzi.

O sprawie jako pierwsza napisała katowicka „Gazeta Wyborcza”, która poinformowała, że dziennikarze, wykorzystując upojenie alkoholem dwóch kobiet w wieku 26 i 34 lat, doprowadzili je do obcowania płciowego, a także do podania się innej czynności seksualnej.

Według ustaleń śledztwa, do opisanych w akcie oskarżenie wydarzeń doszło w październiku ubiegłego roku. Dwaj dziennikarze przyjechali wtedy na Śląsk, by zrealizować kolejny odcinek swojego programu. Wieczorem w jednym z lokali spotkali cztery kobiety, które – jak opisała „GW” – są orientacji homoseksualnej.

Tuż przed zamknięciem lokalu dwie z nich wsiadły z dziennikarzami do taksówki i ruszyły w stronę wynajętego przez siebie apartamentu. To tam miało dojść do gwałtu. Jedna z kobiet zdołała zadzwonić do koleżanek, z którymi wcześniej spotkały się w restauracji. Kiedy te w słuchawce telefonu usłyszały niepokojące odgłosy, pojechały na miejsce. Tam jedna z nich miała nagrać telefonem komórkowym swoje roznegliżowane koleżanki i dziennikarzy, którzy po chwili ubrali się i wyszli z mieszkania.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła jedna z koleżanek, która weszła do mieszkania, same pokrzywdzone nie chciały żadnego śledztwa – opisała „GW”, dodając że dziennikarze nie przyznali się do winy i twierdzili, że seks z kobietami uprawiali za ich zgodą.

Reprezentujący jednego z oskarżonych mec. Jakub Wende, proszony przez PAP o stanowisko obrony, powiedział, że trwa analiza artykułu w „GW”. Również on poprosił o przesłanie pytań mailem. W oświadczeniu zamieszczonym w artykule, oskarżeni zapewnili, że są niewinni, nie popełnili żadnego przestępstwa, nikogo nie skrzywdzili i stali się ofiarą prowokacji.

„Wskazujemy nadto, że osoby, które ją przeprowadziły, same nie brały udziału w zdarzeniach, o które się nas pomawia. Podjęliśmy działania prawne, które mają oczyścić nas z zarzutu” – dodali. „GW” przypomniała, że kilka miesięcy temu jeden z oskarżonych dziennikarzy został zatrzymany w ramach śledztwa dotyczącego youtubera Buddy.

Po doniesieniach prasowych stacja TVN Turbo zawiesiła współpracę z dziennikarzami. „Zawsze szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie obowiązujących przepisów przez wszystkich naszych pracowników i współpracowników. Natychmiast po otrzymaniu wczoraj informacji o sprawie – od dziennikarzy Gazety Wyborczej – podjęliśmy decyzję o zawieszeniu współpracy z dwoma prowadzącymi do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności” – napisano w piątek w mediach społecznościowych.