To już stały trend. Potężne tąpnięcie Koalicji Obywatelskiej. Cztery partie w Sejmie. Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych

Koalicja Obywatelska notuje kolejny duży spadek w sondażu – tym razem przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. W badaniu uwzględniono już rozpad Trzeciej Drogi. W Sejmie znalazłyby się cztery ugrupowania.

Z sondażu wynika, że PiS ma 28,9 proc., co oznacza zysk o 0,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu preferencji politycznych dla „Rz” przeprowadzonego tuż po II turze wyborów prezydenckich. Traci KO – ma 26,5 proc., co oznacza spadek o 5,8 pp. To kolejne już badanie w ostatnim tygodniu ukazujące tąpnięcie w notowaniach Tuska i jego przybocznych.

Na trzecim miejscu jest Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 16,8 proc., czyli zanotowała spadek o 3,9 pp.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 5,6 pp. (spadek o 0,7 pp.).

Na kolejnym miejscu z wynikiem 4,8 proc. (wzrost o 1,7 pp.) znalazła się Partia Razem. Pod progiem są też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4 proc.), Polska 2050 (3,8 proc.) oraz PSL z wynikiem 3,2 proc. Niezdecydowanych jest w tym sondażu 6,3 proc.

Obecnie do urn poszłoby 54 proc. wyborców, w tym „zdecydowanie” 41,3 proc., a „raczej” 12,7 proc. Na początku czerwca było to 63,5 proc. łącznie, czyli nastąpił spadek deklarowanej obecności na wyborach o blisko 10 pp.

Badanie przeprowadzono 27-28 czerwca na grupie 1067 respondentów.