Jak co sezon. Molestowania seksualne na niemieckich basenach. Zatrzymano czterech Syryjczyków. Najmłodsza ofiara miała 11 lat

Kolejny skandal na niemieckich basenach. Od kilku lat regularnie, szczególnie w trakcie sezonu letniego, słyszymy o molestowanych nieletnich dziewczynach. Tym razem do seryjnych aktów molestowania seksualnego doszło na basenach w Gelnhausen w Hesji. Grupa Syryjczyków w wieku od 18 do 28 lat wykorzystała seksualnie dziewięć dziewczynek w wieku od 11 do 17 lat.

Kilka nastolatek zgłosiło się do personelu basenu z informacją o molestowaniu. Dziewczęta relacjonowały, że w strefie jacuzzi były dotykane „po całym ciele” przez grupę mężczyzn. Początkowo zgłosiło się pięć dziewczynek, jednak po nagłośnieniu sprawy w lokalnych mediach kolejne ofiary zdecydowały się na złożenie zeznań.

Policja potwierdziła, że poszkodowanych jest co najmniej dziewięć dziewcząt. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 11 lat, najstarsza 17.

Policjanci zatrzymali czterech podejrzanych – obywateli Syrii w wieku od 18 do 28 lat. Podejrzany jest jeszcze jeden mężczyzna, ale zdążył uciec. Przeciwko Syryjczykom złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ale zostali puszczeni wolno. Jedyną „karę”, jaką im wymierzono, to… zakaz wstępu na teren basenu.

Niestety, molestowanie seksualne na niemieckich basenach to nie odosobniony przypadek. W ostatnich latach regularnie dochodzi do podobnych incydentów, szczególnie w sezonie letnim.