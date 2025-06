Dziecko zwaliło wielką figurę Chrystusa przed ołtarzem. Ks. Wachowiak: Moda na róbta co chceta [VIDEO]

- Reklama -

W sieci pojawiło się nagranie z Mszy świętej, na którym odprawiający ją kapłan wykazał się anielską wręcz cierpliwością. Pozostawione bez opieki dziecko łaziło przy ołtarzu i wywróciło figurę Chrystusa, zakłócając Mszę świętą.

Nagranie pochodzi z Mszy świętej. Gdy kapłan odczytuje modlitwę liturgiczną, dziecko z boku na podwyższeniu bez zainteresowania ze strony rodziców łazi sobie.

W pewnym momencie opiera się o figurę Chrystusa. W efekcie figura upada, wywołując huk i zakłócając liturgię. Przesuwa także jedną świecę.

Dziecko na moment staje dęba, udając, że to nie ono. Następnie kładzie się na podłodze.

Kapłan zamilknął na chwilę.

– Proszę zabrać dziecko – powiedział, po czym wrócił do odprawiania Mszy świętej.

Przez kilka kolejnych sekund nagrania nikt się nie pojawił, co sugeruje, że rodzice puścili dziecko samopas.

„Gdzie są rodzice? To zapewne ci, którzy nie wychowują dziecka do posiadania szacunku wobec spraw świętych, za to propagują dzieciokrację w najgorszym wydaniu” – skomentował na X ks. Daniel Wachowiak.

„Sami zapewne nie wykazują ochoty na poszukiwanie Chrystocentryzmu w czasie Mszy Św. Moda na róbta co chceta” – skwitował.

Gdzie są rodzice? To zapewne ci, którzy nie wychowują dziecka do posiadania szacunku wobec spraw świętych, za to propagują dzieciokrację w najgorszym wydaniu. Sami zapewne nie wykazują ochoty na poszukiwanie Chrystocentryzmu w czasie Mszy Św. Moda na róbta co chceta. pic.twitter.com/LNKi0jDrSD — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) June 26, 2025

W wielu kościołach rośnie obecnie moda na traktowanie Mszy świętej jako formy relaksu. Kościoły i ich infrastruktura traktowane są nieraz jak plac zabaw, na co nie reagują też zwykle kapłani. Ignorowane są także krzyki i płacze dzieci, które nie rozumieją, gdzie są.

Przypominamy, że najlepiej, by małżonkowie oddzielnie poszli na Mszę świętą, jeśli mają małe dziecko. Gdy jedno słucha Mszy świętej, drugie jest w domu i zajmuje się dzieckiem.

Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dyscyplinować swoje dziecko i nie pozwalać mu na chodzenie po kościele w trakcie Mszy świętej, co w oczywisty sposób zakłóca uczestnictwo w Liturgii innym wiernym. Jeśli dziecko zaś płacze lub krzyczy i nie można go uspokoić, należy wyjść z nim z budynku i słuchać Mszy świętej na zewnątrz.