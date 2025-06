Fatalna „pomyłka”. Zabili weselników, bo myśleli, że to terroryści

- Reklama -

Młodzi mieszkańcy wioski Mangun w nigeryjskim stanie Plateau nękanej częstymi atakami uzbrojonych band zatrzymali autobus wiozący weselników, którzy zgubili drogę i zabili ośmiu pasażerów, bo sądzili, że to kolejny napad – poinformował w sobotę rzecznik policji stanowej, Alabo Alfreda.

Około 30 osób podróżowało w piątek w nocy autobusem z Zarii w stanie Kaduna, do miejscowości Pau w sąsiednim stanie Plateau, gdzie mieli wziąć udział w uroczystościach weselnych. Ale kierowca wjechał w niewłaściwą drogę i znalazł się w wiosce Mangun, gdzie zatrzymała go grupa młodych osób. Kierowca, który wyszedł z autobusu zginął jako pierwszy, później tłum podpalił pojazd wraz ze znajdującymi się w nim ludźmi.

Policja poinformowała w sobotę, że siedem osób spłonęło w autobusie, jedna zmarła w sobotę rano, a 21 przebywa w szpitalu. Według Nigeryjskiej Agencji Informacyjnej (NAN) wśród ofiar są kobiety i dzieci oraz ojciec, brat i wujek pana młodego.

Atak skomentował gubernator stanu Plateau, Caleb Mutfwang. Przyznał, że region, w którym do niego doszło od ponad miesiąca cierpi z powodu częstych ataków terrorystycznych, które skutkują licznymi zabójstwami i masowymi przesiedleniami, ale, jak dodał, „ataki te nie usprawiedliwiają tak bezsensownego aktu wobec niewinnych pasażerów”. Gubernator, który odwiedził w szpitalu rannych podróżnych obiecał pokryć koszty ich leczenia.

W sobotę wieczorem policja poinformowała, że zatrzymała 22 młodych mieszkańców wioski podejrzanych o napad.

Według opublikowanego w maju raportu Amnesty International, w stanie Plateau w ciągu minionych dwóch lat rządów obecnego prezydenta Boli Tinubu w bandyckich napadach zginęło co najmniej 2,7 tys. osób. Organizacja winą za brak bezpieczeństwa w kraju obarczyła władze Nigerii, które „nie chronią prawa do życia, nietykalności cielesnej, wolności i bezpieczeństwa dziesiątek tysięcy ludzi, co kosztowało tysiące istnień i stworzyło potencjalny kryzys humanitarny w wielu północnych stanach”.