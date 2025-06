TYLKO U NAS. Michalkiewicz i Sommer o ataku Izraela na Iran. „Mamy tutaj być sługą narodu żydowskiego” [VIDEO]

- Reklama -

Redaktor Naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer rozmawiał ze Stanisławem Michalkiewiczem. Publicysta „Najwyższego Czasu!” ocenił, że mordowanie kogoś przez Żydów zawsze jest dobre i jest to „stały punkt we wszechświecie”.

Stanisław Michalkiewicz ironicznie stwierdził, że „to wszystko przez ajatollahów”, zaś Izrael „jest niewinny, jak panienka”.

– Ale Izrael już walczy, żeby był spokój – wtrącił dr Tomasz Sommer.

– Izrael, bezcenny Izrael, proszę pana. Musimy współczuć Izraelowi, że musi dopuszczać się takich, proszę pana, bezeceństw. No ale musi – ironizował dalej Michalkiewicz.

– Nam się wydawało, że musi to na Rusi, a okazało się, że w Izraelu jeszcze bardziej – kontynuował.

– Pan nie mówi „na Rusi”, bo zaraz się okaże, że tu ruska agentura wszędzie siedzi – powiedział dr Sommer.

– No to wiadomo, proszę pana. Niech pan zwróci uwagę, panie Tomaszu, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wylazła, proszę pana, hipokryzja ze wszystkich autorytetów moralnych – zauważył Michalkewicz.

– Jak Putin, uderzył na Ukrainę, to oburzeniu nie było końca. „Uch”, to wszyscy prześcigali się w potępieniu. A jak Izrael uderzył na Iran, „a to wszystko w porządku, w jak najlepszym porządku” – powiedział.

W dalszej części programu redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” stwierdził, że Izrael nadal „bombi”. – Niektórzy się strasznie cieszą. Taki jest na przykład komentator militarny Jarosław Wolski – powiedział dr Sommer.

„Izraelczycy kontynuują eugenikę wierchuszki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Wczoraj wysłano do dziewic gen. Kazemiego i gen. Mohaqqeq – czyli szefa wywiadu KSRI i jego zastępce” – napisał Wolski na X.

– Wysłano go gdzie? Do raju Mahometa, tak? – wtrącił Michalkiewicz, co potwierdził dr Sommer.

„Zanim będzie wam żal przyjemniaczków poniżej warto nadmienić że cała formacja to jest po prostu bezpieka porywająca i torturująca opozycjonistów na ulicach, wieszająca publicznie ludzi, mordująca młode dziewczyny, pozwalająca na gwałcenie ich w ramach przesłuchań itp.” – napisano dalej w cytowanym wpisie.

– Co za wizję ma ten pan Wolski? – zapytał dr Tomasz Sommer.

– Najpierw gwałci, a potem porywa? No proszę, to odwrotność, proszę pana. Najpierw się porywało, a potem gwałciło. Na przykład bisurmanie, jak tutaj w jasyr uprowadzali branki, to najpierw je uprowadzali, a gwałcili dopiero potem – zauważył Michalkiewicz.

– Ale proszę zwrócić uwagę, że jak się tam kogoś wysadza w powietrze w Iranie, to to jest „eugenika” – wtrącił dr Sommer.

– Nie, proszę pana […]. Panie Tomaszu, sformułujmy uniwersalną prawidłowość: Jak bezcenny Izrael kogoś morduje, do gazu, wie pan, wpycha, wysadza w powietrze, to dobrze. To jest nowa etyka, proszę pana, nikomachejska – odpowiedział Michalkiewicz.

„Stały punkt we wszechświecie”

– A my tu, proszę Pana, a my tu tak prawidłowo, jak, proszę Pana, mamy tutaj być sługą narodu żydowskiego, to tu, proszę Pana, wszystko. I Stary Testament i Nowy Testament i „Najnowszy Testament”, wszystkie testamenta, proszę Pana, na kogo wskazują? […] No na Żydów wskazują. W związku z tym, jak Putin, proszę Pana, napadnie na Ukrainę, to niedobrze, a jak Izrael napadnie na Iran, to dobrze – podkreślił Stanisław Michalkiewicz.

– I to jest, proszę pana, wskazówka, stały punkt we wszechświecie. Wszystko jest względne, tylko ten jeden stały punkt we wszechświecie, jak Gwiazda Polarna – podsumował.