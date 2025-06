Byli działacze LGBT przeciwko zakazowi leczenia homoseksualistów

- Reklama -

Byli działacze LGBT w Kalifornii w ubiegłym tygodniu protestowali przeciwko zakazowi leczenia homoseksualistów. Są to homoseksualiści i zmiennopłciowcy, którzy głośno przyznają, że ich idiotyczne wybory były podyktowane traumami i zaburzeniami. Teraz chcą, by nie wprowadzano zakazu pomocy takim osobom i by można było leczyć homoseksualistów, którzy tego chcą.

W Sacramento w Kalifornii odbyła się manifestacja homoseksualistów z grupy Changed.

– Każda z tych cennych osób ma niesamowitą historię o tym, jak sobie radziła (radząc sobie z impulsami LGBT) i czego potrzebowała, aby poruszać się z sumieniem, ze swoimi przekonaniami wiary – powiedział cytowany przez lifesitenews.com Ken Williams, współzałożyciel Changed.

Changed to organizacja zrzeszająca osoby niegdyś utożsamiające się z totalitarnym ruchem LGBT. Dziś „świętują miłość Jezusa i Jego wolność i pocieszenie w naszym życiu”.

– Domagamy się, aby nasi przedstawiciele uchylili złowrogi zakaz terapii umożliwiającej zmianę płci dla nieletnich w Kalifornii – mówili członkowie ruchu Changed.

– Siedem lat temu znaleźliśmy się na tych schodach, ponieważ ustawa AB 2943 zagrażała naszej zdolności do uzyskania zasobów, których potrzebowaliśmy i które chcemy udostępnić innym — opowiadał Williams, który jako młody człowiek zmagał się z niechcianym pociągiem do osób tej samej płci.

– Proszę, nie odbierajcie nam wolności sumienia, wolności wyznawania wiary, wolności słowa — kontynuował.

W manifestacji wziął udział także Joe Dallas, przedstawiony jako „doradca biblijny” południowej Kalifornii. W młodości odczuwał homoseksualne skłonności, mimo bycia chrześcijaninem.

– Siły stojące za naciskami Kalifornii na zakazanie terapii patrzą na to, co robimy, jako na coś, co raczej złowieszczo nazywają „terapią konwersyjną”. Powiedzieliby, że jest to destrukcyjna praktyka, ponieważ jeśli ktoś jest lesbijką lub gejem, musiał się taki urodzić. Dlatego próba zmiany jest szkodliwa. Dlatego każdy, kto opowiada się za zmianą, musi zostać uciszony, nawet jeśli dana osoba chce zmiany – mówił Dallas.

– Dzisiaj sprzeciwiamy się zgubnemu kłamstwu, że ludzie nie mogą się zmienić — mówił z kolei Dean Reynolds, prawnik główny doradca National Center for Law and Policy, przedstawiając grupę byłych osób LGBT.

– Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby powiedzieć ustawodawcom, aby przestali ignorować naszych byłych członków LGBTQ i udawać, że nie istnieją, uchwalając daleko idące ustawy ograniczające terapię umożliwiającą zmianę — kontynuował Reynolds.

– Dzisiaj żądamy, aby nasi przedstawiciele uchylili zły zakaz terapii umożliwiającej zmianę płci dla nieletnich w Kalifornii – podkreślił.

Jennifer Roback Morse, założycielka i prezes Ruth Institute stwierdziła, że „nikt nie rodzi się gejem”.

– Przeprowadzono ogromne badanie ludzkiego genomu, które udowodniło, że nie ma „genu gejowskiego” — powiedziała Morse, zauważając, że badania bliźniaków jednojajowych również wykazały, że gen homoseksualny nie istnieje.

– Twierdzenie, że powinniśmy zakazać terapii, opiera się na radykalnym twierdzeniu na temat osoby, które mówi, że rodzisz się gejem i nie możesz się zmienić. Jednak jeden kontrprzykład wystarczy, aby obalić radykalne twierdzenie, że nikt nie może się zmienić – podkreśliła i dodała, że „mamy wiele kontrprzykładów”.

– Teoria „urodzeni gejami” jest martwa. Musi umrzeć i zostać pochowana – stwierdziła Jennifer Roback Morse.

Jessica Rose, która przedtem identyfikowała się jako mężczyzna, choć jest kobietą przyznała, że gdyby proponowane prawo zakazujące pomocy homoseksualistom uchwalono w 2018 roku, dalej uznawałaby się za mężczyznę, gdyż pomoc jej byłaby zakazana.

– A teraz stoję przed wami, trzy i pół roku bez testosteronu, mając możliwość posiadania dzieci i karmienia piersią, nawet po operacjach, nawet po bólu – podkreśliła.

Na manifestacji przemawiało wiele innych osób, które opowiedziało swoje historie, jak od zaburzeń udało się im wrócić do normalności. Jednak lewackie władze stanu Kalifornia uważają najwyraźniej, że to coś złego.