Skalik kontra Bosak. Poszło o akcję Brauna. „Trzeba być niemądrym, żeby…” [VIDEO]

- Reklama -

Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak potępił na antenie Polskiego Radia działanie Grzegorza Brauna, który zdemontował wystawę na temat LGBTRTV. Była ona wystawiona w polskim Sejmie. Na jego słowa zareagował poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun zdemontował w środę tablice będące elementem sodomickiej wystaw, poświęconej LGBT autorstwa stowarzyszenia „Tęczowe Opole”.

Nagranie z porządkowania Sejmu zamieściła na portalu X m.in. poseł PiS Anita Czerwińska. Widać na nim Brauna, który – w asyście kamer i Straży Marszałkowskiej – po kolei podchodzi do tablic będących częścią sejmowej wystawy poświęconej „równości i osobom LGBT”, zdejmuje je ze stelaży, zrzuca na podłogę i gnie na pół.

Grzegorz Braun teraz w Sejmie pic.twitter.com/yQAxqhDK2e — Anita Czerwińska #Nawrocki2025🇵🇱 🇵🇱✝️ (@A__Czerwinska) June 11, 2025

Niedługo później tablice zostały wyprostowane i, niestety, ponownie umieszczone na stelażach.

Bosak pytany o tę sprawę w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że jego zdaniem Sejm „nie jest miejscem na wybryki i na niszczenie różnych rzeczy”.

Dopytywany, czy potępia to, co zrobił Braun, Bosak odparł: „Potępiam zachowania niezgodne z regulaminem Sejmu i potępiam też robienie ideologicznych wystaw w Sejmie, które wpisują się w negatywne trendy ideowe”.

– Uważam, że takich wystaw nie ma co robić w Sejmie. Lepiej robić wystawy, które upamiętniają nasze wspólne dziedzictwo. Ja na przykład zrobiłem wystawę w 100-lecie polskiego złotego, żeby przypomnieć o tym, jak budowaliśmy swoją walutę. Moim zdaniem to jest dużo lepszy temat niż napełnianie Sejmu, czy to ukraińskimi flagami, tęczowymi flagami, czy jeszcze jakimiś innymi rzeczami – podkreślił polityk.

Natomiast – jak dodał – „oczywiście polemizować i walczyć z tym należy metodami cywilizowanymi”.

Na słowa Bosaka zareagował na portalu X poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

„Szanowny Marszałku, Drogi Krzysztofie, potępiłeś w Polskim Radiu działanie Grzegorza Brauna polegające na likwidacji przez niego ekspozycji, znajdującej się na terenie Sejmu RP, szerzącej publiczne zgorszenie.

Gdzie byłeś, gdy tę wystawę instalowano? Co, jako wicemarszałek Sejmu, zrobiłeś, by jej tam nie było? Konfederacja Korony Polskiej traktuje sianie publicznego zgorszenia z należytą powagą i nie przechodzimy obok zła obojętnie” – oświadczył.

„Włodku, dobrze wiesz że Grzegorz niczego nie zlikwidował. Chwilę później ta wystawa stała tam ponownie jak gdyby nigdy nic i stoi do teraz. Grzegorz jedynie tę wystawę nagłośnił medialnie, a zlikwidował swoją własną obecność w Sejmie. W zamian za chwilę atencji oddał prawo zabierania głosu na komisjach i występowania na konferencjach, które miał jako europoseł. A organizatorów wystawy ustawił w korzystnym dla nich położeniu — w roli ofiar. Zaś konserwatystów w roli porywczych brutali. Trzeba być niemądrym żeby widzieć w tym coś innego, niż przysługę dla naszych przeciwników” – stwierdził Bosak.