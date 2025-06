Rząd Tuska w pełnej krasie. CBA jednak nie do likwidacji?

- Reklama -

Rząd wycofuje się z likwidacji CBA? Wojciech Olszowy, który miał tworzyć nową służbę antykorupcyjną, właśnie został tam zatrudniony – czytamy w środowym wydaniu „Rzeczpospolitej”

Jak podaje „Rzeczpospolita”, młodszy inspektor Wojciech Olszowy, do niedawna zastępca komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, odszedł z policji 3 czerwca, po 28 latach służby. Formalnie na emeryturę.

„W rzeczywistości od razu trafił do kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego – nie poinformowano jednak o tym oficjalnie. Jednak na dwudniowym IV Forum Bezpieczeństwa w Łodzi, które odbywa się w dniach 10-11 czerwca, Olszowy wystąpi już 'pod marką’ CBA. I ma być tutaj zastępcą szefa” – pisze „Rz” powołując się na własne informacje.

Zdaniem gazety, ściągnięcie Olszowego do – przeznaczonego jeszcze rok temu do likwidacji – CBA to znak, że rząd może wycofać się z planów likwidacji tej formacji.