Bosak zmierzył się z pytaniem od słuchacza. „Konfederacja w tej sprawie nie określi się jasno” [VIDEO]

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak był gościem u Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. Polityk Konfederacji mierzył się m.in. z pytaniem od internautów o jasne stanowisko jego formacji ws. Unii Europejskiej.

Użytkownik sieci, przedstawiający się jako Wąski, zapytał, „czy Konfederacja jest w stanie się jasno określić, czy jest za wyjściem z Unii, czy nadal będzie robić fikołki o reformach i jakieś pitu pitu o wierze z prawej strony, że to wymaga czasu itd. Konkrety, tak czy nie dla Unii?”.

– Nie, Konfederacja w tej sprawie nie określi się jasno, dlatego że nie chcą tego Polacy – odparł Bosak.

– Będą na pewno w Konfederacji politycy bardziej antyunijni i mniej antyunijni, bardziej eurorealistyczni, czy nawet euroreformatorscy, natomiast my jesteśmy od tego, żeby reprezentować Polaków w całej złożoności ich kalkulacji i podejścia do Unii Europejskiej – twierdził wicemarszałek Sejmu.

– I jeżeli pan Wąski, czy ktokolwiek inny chce, żeby tendencja antyunijna, czy polexitowa wprost, była silniejsza, to rekomenduję zrobić dokładnie to, co zrobili o podobnych poglądach Brytyjczycy przed referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii, czyli założyć społeczne organizacje agitujące na rzecz tych poglądów – dodał polityk.

– Natomiast jeżeli one w tej chwili w społeczeństwie mają na poziomie poniżej 20 proc. poparcia, a Konfederacja wchodzi na poziom powyżej – jak ostatni sondaż pokazał –20 proc. (…), to my musimy przedstawiać recepty zgodne z oczekiwaniami Polaków – stwierdził.

– Ja uważam, że w tej chwili istotą problemu w naszych relacjach z Unią Europejską nie jest wbrew pozorom nasza obecność w Unii Europejskiej. Istotą problemów jest w tej chwili brak transparentności działania instytucji europejskich, dominacja osób o ideologicznie lewicowych poglądach w tych instytucjach, ich antygospodarczy wpływ i brak rządów prawa w Unii Europejskiej, tzn. że oni bez podstawy traktatowej robią co chcą – ocenił Bosak.

– My musimy to zatrzymać i my możemy to zatrzymać, nawet będąc w Unii Europejskiej i wyjaśnić to społeczeństwu, bo przeciętny Polak nie wie, jaka jest skala nadużyć wewnątrz Unii Europejskiej. Unia była przez 20 lat idealizowana i trzeba ją odidealizować, trzeba zacząć rozmawiać o Unii, jaka jest, a nie o jakiej marzyliśmy, czy jaką nam reklamowano – zakończył.