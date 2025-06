Korona dogadała się z PiS-em?! Braun skomentował doniesienia mediów

- Reklama -

Prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun odniósł się w swoich mediach społecznościowych do doniesień, jakie w ostatnich dniach zaczęły pojawiać się w mediach mętnego ścieku.

Przypomnijmy, że w środę na konferencji prasowej w Sejmie poinformowano, że Konfederacja Korony Polskiej powołała własne koło poselskie. Tworzyć je będą Roman Fritz i Włodzimierz Skalik oraz były poseł PiS-u Sławomir Zawiślak.

Po tym transferze w mediach zaczęły się pojawiać doniesienia o rzekomym sojuszu Konfederacji Korony Polskiej z Prawem i Sprawiedliwością, którego celem miałoby być osłabienie dowodzonej przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka Konfederacji Wolność i Niepodległość.

„Wirtualna Polska” napisała o „dealu” do jakiego miałoby dojść pomiędzy pisowcami i braunistami. Jak można było przeczytać, „odejście Zawiślaka z klubu PiS było »kontrolowane« i miało odbyć się »za zgodą« Nowogrodzkiej – twierdzą posłowie w sejmowych kuluarach”.

W artykule wskazano, że polityk i tak był „ciałem obcym w klubie” PiS-u i przypomniano zawieszenie go w prawach członka partii w związku ze złamaniem dyscypliny klubowej w głosowaniu nad tzw. piątką dla zwierząt. Zawiślak sprzeciwiał się także segregacji sanitarnej.

Michał Wróblewski na łamach „WP” pisze o różnych wersjach na temat tego, dlaczego pozwolono Zawiślakowi na przejście do Korony. „Jedna: PiS »wytransferowało« Zawiślaka do braunistów w zamian za poparcie Grzegorza Brauna dla Karola Nawrockiego na ostatnim etapie kampanii prezydenckiej. Druga: Zawiślak został »oddany« Braunowi w podzięce za poparcie” – czytamy.

Z kolei portal „Goniec”, powołując się na „Onet”, opisuje, że „w kuluarach mówi się wręcz o zemście, jaką Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński mają szykować” wobec Mentzena.

– Braun chce się zemścić na Mentzenie. Nie może mu wybaczyć, jak został potraktowany. Że nie mógł wystartować w prawyborach w Konfederacji, że brauniści byli marginalizowani w partii i że na końcu się go pozbyli. Osłabianie Mentzena leży w jego interesie – powiedział rozmówca „Onetu”.

Informator portalu stwierdził, że „Kaczyński nie trawi Brauna, ale w tej chwili będzie go wspierał”, ponieważ w ten sposób osłabi Konfederację. Wskazał także, że sam Braun miał na tym zyskać. „Braun z miejsca zaczął być zapraszany na przykład do Republiki. I poszedł przekaz do wyborców PiS, że ten Braun to taki zupełny wariat nie jest. Że w trudnych momentach można na niego liczyć” – powiedział.

Transfer Zawiślaka z PiS-u do Konfederacji Korony Polskiej miałby potwierdzać istnienie jakiegoś układu pomiędzy Koroną a partią Kaczyńskiego. „Wśród konfederatów pojawiają się nawet głosy, że przejście Zawiślaka do obozu Brauna jest dowodem na to, że ten »sprzedał się PiS i że nie jest żadnym ideowcem«” – czytamy na portalu „Goniec”.

Do medialnych doniesień odniósł się sam zainteresowany. „Niezła teoria spiskowa” – napisał na portalu X Braun, załączając link do artykułu „Gońca”.

„Ale niech tam, niech to żyje swoim życiem – niech inni zachodzą w głowę, co się właściwie stało, a my tymczasem w naszej Konfederacji Korony Polskiej knujemy dalej” – dodał polski poseł do Parlamentu Europejskiego.