Ten poseł dołączył do drużyny Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej tworzy koło w Sejmie [VIDEO]

Konfederacja Korony Polskiej (KKP) zyskała nowego posła. Jest nim Sławomir Zawiślak.

Dotychczas KKP posiadała dwóch posłów. Są to: Włodzimierz Skalik i Roman Fritz. Weszli do Sejmu podczas wyborów, na których wraz z Nową Nadzieją i Ruchem Narodowym startowali z list Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Wcześniej posłem był także Grzegorz Braun. W wyniku wyborów do unijnego parlamentu i zdobycia przez niego mandatu, miejsce po nim zajął Michał Połuboczek z Nowej Nadziei.

Mandat z poparciem KKP zdobył też Andrzej Zapałowski. Pozostał on jednak w Konfederacji Wolność i Niepodległość po zmarginalizowaniu Brauna w dawnym prawicowym ugrupowaniu.

Dołączenie Zawiślaka oznacza powiększenie grona do pięciu osób.

Kim jest Sławomir Zawiślak

Sławomir Zawiślak urodził się 9 czerwca 1963 roku. Był posłem V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji Sejmu.

Należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W 2002 roku przystąpił do PiS. Był przewodniczącym partii w okręgu chełmskim.

We wrześniu 2020 roku został zawieszony w prawach członka PiS przez Jarosława Kaczyńskiego z powodu złamania dyscypliny partyjnej poprzez brak udziału w głosowaniu dotyczącym nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zwanej też „piątką przeciw rolnikom”. Zawieszenie wygasło dwa miesiące później.

Zaangażował się od początku w Komitet Obrony Gietrzwałdu.

Braun: Będzie to bezcenne doświadczenie dla KKP

– Pan poseł Sławomir Zawiślak współtworzy od dziś koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie bieżącej dziesiątej kadencji. Skąd ta radość? Stąd żeśmy się dobrali w korcu maku, żeśmy się odnaleźli w tym życiu, które jest tak krótkie. Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem – owszem. Dlaczego szczególnie mnie to cieszy? Dlatego, że to jest […] decyzja ze strony Prezydium i Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej i decyzja ze strony tak doświadczonego posła, jakim jest nasz kolega Sławomir Zawiślak. Decyzja, która przychodzi nam bez najmniejszego trudu, ona została podjęta w sposób naturalny – powiedział podczas konferencji prasowej Grzegorz Braun.

– Współtworzenie jednej formacji politycznej, prawicowej, jak piszą i mówią o nas w Polsce i nawet w szerokim świecie, skrajnie prawicowej formacji. Jaka tam skrajność? No po prostu 2 i 2 jest 4. Życie ludzkie ma być chronione, bronione w jego naturalnych granicach od poczęcia do naturalnej śmierci. Wolność przeciwko zamordyzmowi, na przykład covidowemu. Suwerenność, niepodległość. Pan poseł Zawiślak jest od lat liderem, inicjatorem trudnych do zliczenia inicjatyw, wydarzeń o charakterze patriotycznym, jest blisko swoich wyborców, naszych rodaków, Polaków, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny. Bardzo liczymy na to doświadczenie, które tylko z czasem, tylko z wiekiem przychodzi – kontynuował Braun.

– Bardzo liczymy, że to doświadczenie będzie bezcenne dla Konfederacji Korony Polskiej, nie tylko w wyborach parlamentarnych, ale także w wyborach samorządowych, nie tylko do Sejmu, ale też i do sejmików. Bezcenny skarb, wspaniałe aktywa. No i cóż, wielkie nadzieje, które wiążemy z obecnością kolegi Sławomira Zawiślaka w naszym gronie. Konkretne projekty i konkretne zadania. Rok 2027, rokiem Gietrzwałdu. Aby zostało to ogłoszone, ex cathedra, urbi et orbi, tu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej musi być złożony stosowny projekt uchwały. I otóż my już dziś wiemy, że sprawozdawcą tej uchwały będzie z ramienia KKP poseł Zawiślak – zapowiedział lider KKP.

– Wcześniej się nie umawialiśmy, a okazuje się, że nasze naturalne inklinacje, nasze dążenia, cele polityczne prowadziły nas w tyle miejsc wspólnych, wspólnych działań. Ale jeden konkret […]. Pan Poseł przystąpił do zespołu do spraw obrony Giedżwałdu, wtedy, kiedy ten zespół ukonstytuowali panowie posłowie Skalik, Fritz i oto właśnie członkiem tego zespołu już dłuższy czas temu, czas szybko biegnie, stał się pan poseł Sławomir Zawiślak – ocenił Grzegorz Braun.