Pozbędą się Tuska? Kamiński: „Skaczą na własnym pogrzebie. Nie chcę takiego premiera” [VIDEO]

Michał Kamiński z PSL w ostrych słowach skrytykował premiera Donalda Tuska. Stwierdził, że „pomylił się w sprawie międzynarodowej w najważniejszej rzeczy”, zaś ludzie, którym powierzył kampanię prezydencką, nie mają pojęcia, jak się ją w Polsce robi. Wprost też ogłosił, że „nie chce takiego premiera”.

Michał Kamiński z PSL stwierdził, że Donald Tusk „pomylił się w sprawie międzynarodowej w najważniejszej rzeczy: Przypuszczał, że Donald Trump nie będzie prezydentem USA i nawyzywał go od agentów KGB”.

– Dzisiaj z tego powodu Polska ma potworne kłopoty, że polski premier nie jest w stanie rozmawiać z amerykańskim prezydentem – podkreślił.

– Jeżeli pan mnie pyta, czy ja do kogoś, kto obrzuca błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić mam zaufanie, moja odpowiedź brzmi „nie” – stwierdził Kamiński.

– Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkie wartości, które są mi drogie powierzył w ręce ludzi, których wieczorem w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? Czy ja mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powierzył ludziom, którzy opowiadają o jakichś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym jest kampania wyborcza w Polsce na prezydenta? A być może pokazująca, że oglądali kiedyś „House of cards” z polskimi napisami? – kontynuował.

– Kto panu uwierzy dzisiaj? Kto uwierzy dzisiaj, że człowiek, który nie wierzył, że Nawrocki wygra prezydentem i nawyzywał go od alfonsów, nie wierzył, że Trump wygrał prezydentem i nawyzywał go od agentów KGB, jest w stanie prowadzić skuteczną polską politykę? – pytał Michał Kamiński.

– Jak pan będzie oglądał spotkanie Donalda Trumpa z panem prezydentem Nawrockim, to i pan i ja będziemy widzieli spotkanie polskiego prezydenta i amerykańskiego. A Donald Tusk będzie widział spotkanie alfonsa z agentem KGB. Nie chcę takiego premiera – podsumował.